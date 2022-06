Lamborghini porta la Huracán Tecnica in Europa, con tre eventi dedicati

In occasione di una serie di eventi tenuti tra Londra, Berlino e Milano nell’ultimo mese, Lamborghini ha presentato ai clienti europei la nuova Huracán Tecnica. Il tour europeo si è concluso proprio in Italia, a Milano, all’interno di un’ex area industriale a est del centro storico.

I 750 partecipanti tra clienti ed ospiti hanno avuto la possibilità di conoscere e toccare da vicino la nuova vettura, oltre che esplorare l’ampia gamma di opzioni offerte dal programma Ad Personam: verniciature speciali, cerchi, cuciture, materiali interni, elementi in fibra di carboio ed a contrasto e tanti altri elementi che contribuiscono a personalizzare la vettura.

La nuova Huracán Tecnica di Lamborghini a trazione posteriore è l’evoluzione più recente della supersportiva con motore V10 di Lamborghini ed include tutti i progressi tecnologici registrati negli ultimi 8 anni, vale a dire da quando è stata lanciata la prima Huracán. La potenza è stata aumentata di 30CV rispetto alla Huracán EVO, con un rapporto peso/potenza di 2,15kg per CV, mentre l’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in 3,2 secondi. La Huracán Tecnica inoltre, include anche un aumento della deportanza del 35% ed una riduzione della resistenza del 20%.

“La Huracán Tecnica inaugura una nuova era nella storia della linea V10”, ha spiegato Federico Foschini, Chief Sales and Marketing Officer di Automobili Lamborghini, cha partecipato ad alcuni degli eventi di presentazione dell’auto. Non è solamente in grado di offrire le ultime innovazioni in ambito tecnologico introdotte dai nostri ingegneri, ma offre anche un design innovativo. Gli eventi di Berlino, Londra e Milano avevano l’obiettivo di dare ai nostri clienti la possibilità di conoscere il nostro ultimo prodotto in un’ambientazione autentica, intima ed esclusiva. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato davvero entusiasta e il portafoglio ordini della Huracán Tecnica sta continuando ad aumentare rapidamente”ha continuato Federico Foschini.“Una dimostrazione di quanto sia essenziale riuscire a declinare la nostra strategia di sviluppo prodotto, prestando particolare attenzione a ciò che mercato e clienti ci chiedono. Ed è questo il motivo per cui un’auto come la Tecnica si posiziona perfettamente all’interno della gamma, offrendo il lifestyle della Huracán EVOe le performance della STO”.