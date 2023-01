Lamborghini, Porsche e Audi rubate a Napoli: colpo da 4 mln di euro sventato

Un maxi furto di auto di lusso, in particolare Audi, Porsche e Lamborghini, è stato svenato nelle scorse ore dalle forze dell'ordine. Le auto sospette sono state intercettate lungo l'autostrada A1 e dopo un controllo gli inquirenti hanno scoperto un maxi giro di fuoriserie rubate.

Le supercar venivano rubate per essere poi destinate all'estero ma fortunatamente la polizia stradale di Arezzo ha intercettato una vettura lungo l'A1, dopo che in precedenza altre tre supercar erano state bloccate in Umbria dalla Polstrada di Orvieto. Secondo quanto sottolineato dagli inquirenti orvietani, si tratta di un fenomeno criminale che riguarda "veicoli di elevato valore che dopo esser stati sottratti in vari modi ai legittimi proprietari vengono riciclati e spesso destinati all’esportazione verso paesi extracomunitari".

Le quattro vetture assieme avevano un valore complessivo di circa un milione di euro, ed erano tutte modelli di grandissimo prestigio. A far insospettire le forze dell'ordine, il fatto che le tre vetture trovate ad Orvieto fossero tutte ferme in un'area di sosta parcheggiata, e al volante vi erano cittadini francesi originari del Nord Africa, fra Tunisia, Algeria e Marocco. Una volta controllati i documenti, gli stessi automobilisti hanno mostrato delle pratiche di noleggio da una concessionaria in Campania, ma qualcosa non tornava. All'interno di uno degli abitacoli, infatti, gli agenti hanno notato che c'erano dei pezzi smontati, di conseguenza hanno bloccato il gruppo.

Le indagini sono ancora in corso e la Polstrada ha fatto sapere che fino ad ora "hanno fatto scoprire che delle quattro auto insieme ad altre 12 della stessa categoria per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, se ne era indebitamente appropriata una ditta di autonoleggi nel Napoletano che a sua volta le aveva prese a noleggio da un’altra ditta nel Frusinate". In totale si tratterebbe quindi di ben 16 vetture di lusso di cui alcune purtroppo già all'estero, fuori dall'Europa. Per gli inquirenti ci sono gli estremi per “numerosi reati oltre a quello del furto, con l’intervento di numerose persone, sia italiane che straniere anche all'estero, coinvolte a vario titolo in quello che finora appare essere, salvo altro in via di emersione su cui vi è il riserbo degli investigatori, un traffico di veicoli destinati al riciclaggio e all’esportazione".

Una vicenda che purtroppo certifica quanto i ladri di vetture siano sempre pronti ad agire, come dimostrato anche dal recente furto di una Mercedes GLE Coupé spinta da una Golf. Ma sapete cosa fare in caso di auto rubata? Occhio alla burocrazia...