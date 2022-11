Lamborghini ora ha una playlist Spotify da abbinare ai suoi motori V12

In un periodo d’oro per Lamborghini grazie ai record di vendite del 2022, a quanto pare la casa automobilistica italiana ha voluto garantire "l'esperienza di guida più completa e totalizzante" con playlist Spotify da abbinare al trio di motori Lamborghini.

La nota di scarico evocativa di ciascuna delle sue auto da oggi potrà essere accoppiata a nuove playlist Spotify create dai tecnici del suono di Sant’Agata Bolognese e dal produttore musicale Alex Trecarichi. Insieme, hanno utilizzato la “trasformata di Fourier” per analizzare i motori Lamborghini e trovare le frequenze giuste di V8, V10 e V12, così da trovare le canzoni più adatte.

Alex Trecarichi ha dichiarato, nello specifico, quanto segue: “Questo procedimento mi ha permesso di far coincidere le frequenze fondamentali del motore con le tre precise fasi della sua espressività: l'accensione (al minimo), i 4.000 giri e la massima potenza”. Dunque, al momento della scrittura della notizia su Spotify si può trovare la playlist The Engine Songs: V12 con brani di Kiasmos, CatzClaw, Tycho e anche Bastille. Non è chiaro al momento se arriveranno altre playlist prossimamente per gli altri motori.

Mario Mautone, Noise Vibration and Harshness Whole Vehicle Coordinator di Lamborghini, ha spiegato come questa playlist può migliorare l’esperienza al volante: “Uno degli aspetti a cui prendo attenzione è l'asprezza del suono che contraddistingue Lamborghini. È quell'eco grezzo, metallico, che poi si incarna nell'esperienza psicoacustica, la risposta chimica ed emotiva all'onda sonora che il nostro i cervelli si trasformano in emozioni e ricordi positivi. Per questo associo il suono del V12 a quello di un violino: lo strumento per eccellenza degli acuti, capace di un crescendo dal volume all'acutezza, e del tutto simile a quello generato dal V12 Lamborghini”.

In chiusura, vi facciamo ammirare ancora una volta il design definitivo della Huracan Sterrato.