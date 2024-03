La Lamborghini pensa di rifare l'Espada? Ecco come potrebbe essere

Qualcuno si ricorda della Lamborghini Espada? Vi rinfreschiamo la memoria: con la recente scomparsa del suo designer, Marcello Gandini, che contribuì anche allo sviluppo della Miura, della Uraco e della Countach, i colleghi di Autopian hanno provato ad immaginare una nuova iterazione di questa auto che, all'epoca, fu senz'altro controversa.

La Lamborghini Espada, presentata al Salone di Ginevra del 1968, rappresentò un importante passo avanti per la casa di Sant'Agata Bolognese. Fu concepita da Ferruccio Lamborghini stesso, che incaricò Marcello Gandini di progettare una vera quattro posti, espandendo così la gamma delle vetture sportive del marchio che allora poteva contare su modelli che hanno fatto la storia, come la 400 GT 2+2 e la Islero.

Durante il suo decennio di produzione, la Espada subì varie modifiche, ma il suo design distintivo rimase intatto, poiché riuscì a catturare l'attenzione fin dall'inizio. Grazie al suo spazioso abitacolo, al generoso bagagliaio e al potente motore V12, la Espada divenne un'icona del Gran Turismo Italiano, offrendo lusso e prestazioni ideali anche per lunghi viaggi, in un'auto che era considerata estremamente versatile.

Le prestazioni della Espada furono costantemente migliorate e, grazie a diverse versioni del motore, era in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Con un totale di 1227 unità prodotte, la Espada si guadagnò il titolo di best seller della Lamborghini dal 1968 al 1978. Sebbene la Espada, in una vecchia classifica, è stata considerata una delle Lamborghini peggiori di sempre, questa ebbe una rilevanza molto importante nel panorama automobilistico dell'epoca.

Questa proposta di restyling (canonizzato alla nostra epoca) vuole essere più un omaggio alla memoria di colui che la concepì, il quale, come detto in apertura, è scomparso il 13 marzo di quest'anno. Per quanto il marchio non abbia, forse, bisogno di riportare in vita la Espada, dati anche i risultati finanziari di Lamborghini molto positivi del 2023, l'idea è senz'altro intrigante e intrisa di fascino.

