Lamborghini, non è ancora il momento di abbandonare il termico: 'Aspettiamo gli e-fuel'

La gloriosa casa automobilista della Lamborghini sta lavorando da tempo alla realizzazione di un'auto elettrica, e il concept Lanzador mostrato ad agosto è l'ultimo esempio di ciò che il Toro intende per EV ad alte prestazioni.

Nel contempo l'azienda di Sant'Agata Bolognese non intende abbandonare i motori termici e attende di capire con chiarezza la normativa sui carburanti sintetici che permetterà ai propulsori a benzina e a diesel a non andare in pensione dopo il 2035, così come stabilito dall'Ue, purchè siano appunto alimentati da e-fuel.

Stephan Winkelmann, presidente e ad di Lamborghini, parlando con Autocar ha spiegato che la sua azienda "può permettersi di lasciare la porta aperta ancora per qualche anno" in merito appunto alla questione dei termici e dei carburanti sintetici. "Le auto sportive ad alimentazione sintetica rappresenterebbero un passo più facile per noi – ha continuato - ma dobbiamo aspettare e vedere cosa decideranno i legislatori al riguardo e se riusciremo a ottenere un accordo globale sulla loro fattibilità".

Fino ad oggi i carburanti sintetici sono stati accolti con scetticismo ma potrebbero essere molto utili per le aziende che producono super e hypercar, come appunto Lamborghini ma anche Ferrari e Porsche. Un eventuale costo alto al litro degli e-fuel potrebbe infatti non rappresentare un problema per i possessori di tali bolidi, e per le aziende, invece, significherebbe non snaturarsi troppo.

"Il piano – ha continuato Winklemann - è che le nostre auto di tutti i giorni, come il SUV Urus e Lanzador GT, siano entrambe completamente elettriche entro la fine del decennio. Le nostre auto supersportive saranno invece ibride e quelle auto vivranno per otto o nove anni da oggi. Di conseguenza, visto che un ciclo di sviluppo tipico di una nuova auto sportiva dura quattro anni, abbiamo ancora un po’ di tempo per osservare e aspettare finché il quadro non diventi più chiaro”.

L'ad del Toro ha specificato: "Sicuramente vediamo una chiara tendenza da parte dei nostri acquirenti più giovani verso la sostenibilità. L’impronta complessiva del nostro marchio in termini di emissioni in volume delle nostre auto è trascurabile; ma il nostro senso di responsabilità sociale per il marchio è molto più grande e dobbiamo onorarlo”.

E ancora: “La verità è che non sappiamo quanti dei nostri attuali clienti di auto sportive potrebbero già prendere in considerazione un’alternativa BEV. Non lo stiamo nemmeno chiedendo ancora. Innanzitutto dobbiamo prepararli in modo credibile. Devi fare le cose nel giusto ordine. Con Lanzador, ad esempio, siamo arrivati ​​ad un concetto, ad una visione: qualcosa di reale. Solo una volta che le persone lo hanno visto puoi davvero giudicare se il mercato sia pronto”.

In ogni caso Winkelmann non è spaventato dall'idea di una Lamborghini 100% elettrica: “Quando guardo indietro di cinque o sei anni, quando abbiamo preso la decisione di passare all’ibrido, è stata una decisione difficile. Nessuno pensava che sarebbe stata accettata. Quindi bisogna pensare all’opinione pubblica come a un film, non a un’istantanea. Ci sarà un momento in cui le auto sportive BEV potranno essere più emozionanti di quelle ICE. La potenza erogata è già sorprendente. Ciò che dobbiamo dimostrare non sono le prestazioni, ma il dinamismo di guida e l'emozione. Con sufficiente rassicurazione da parte nostra, possiamo rendere quelle auto ancora più emozionanti anche per i nostri proprietari”.

Di nuovo sui carburanti sintetici: “Nel 2035 ci saranno ancora miliardi di automobili con motori a combustione sulle strade e, se vogliamo fare la differenza in termini di emissioni globali, il modo migliore per farlo, in teoria, è con l’e-fuel. Ma non sono convinto che sia fattibile. In questo momento – ha concluso l'ad di Lambo - l’intero settore sta già investendo nella tecnologia delle batterie. Quindi come industria, e chiaramente non solo a beneficio di marchi come Lamborghini, abbiamo bisogno di maggiore consenso e concentrazione”.