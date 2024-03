Lamborghini Murcielago e i pulsanti del mistero vicini al cambio: che dilemma!

La Lamborghini Murcielago è stata un'auto fantastica. Erede della Diablo e antenata della Aventador, fu prodotta dal 2002 al 2009 in poco più di 4.000 esemplari e ancora oggi viene considerata una delle Lambo più belle di sempre.

Forse non tutti sanno però che all'interno della stessa vi erano dei pulsanti alquanto enigmatici e che la maggior parte dei possessori della stessa Diablo non sono mai riusciti a decifrare, se non dopo opportune ricerche.

Ebbene, si tratta di alcuni tasti che si trovano subito sotto l'iconica manopola del cambio sferico in cui troviamo 4 spie in verticale affiancate dai numeri uno due, tre e quattro, oltre che un selettore a fianco, e le scritte auto ed error.

Cosa diavolo significavano? Dopo le vecchie spie dell'impossibile di Ferrari, i colleghi di Autopian hanno portato alla luce un altro mistero dell'automotive, ma anche in questo caso sono riusciti a trovare la spiegazione.

Ebbene la Lamborghini Murcielago, utilizzata anche nel film Il Cavaliere Oscuro, era dotata di sei ammortizzatore Koni, due all'anteriore e quattro al posteriore, tutti a loro volta caratterizzati da smorzamento regolabile elettronicamente. I pulsanti del mistero non erano altro che un pannello di controllo per regolare appunto le stesse sospensioni per ottenere una maggiore manovrabilità dell'auto: più aumentavi lo smorzamento e più l'auto diventava rigida, quindi con una maggiore tenuta; di contro, l'auto era più morbida e la guida risultava più confortevole.

Le quattro diverse impostazioni che si notano nel “pannellino” subito sotto il cambio corrispondo a quattro diversi livelli di rigidità, anche se, come riferito ancora da Autopian, in realtà smanettando sugli stessi tasti la rigidità della vettura cambiava di poco. “Nonostante le quattro impostazioni degli ammortizzatori selezionabili dal conducente – scriveva Car and Driver recensendo una Murcielago nel 2003 - abbiamo notato solo due tipologie di guida: rigida e più rigida. Le curve sconnesse possono indurre una sorta di nervosismo laterale comune ai go-kart senza sospensioni”.

Lamborghini introdusse gli stessi pulsanti anche nella Diablo 2000, poi dal 2005 il pannello è scomparso lasciando spazio ad un sistema automatizzato. Una scelta logica anche perchè difficilmente chi acquista un'auto è interessato a regolarne le sospensioni, a meno che non sia un super appassionato o non debba usare la vettura in un circuito.

Oggi le Lambo sono dotate della Platform Inertial Version 2.0 che monitora in tempo reale l'accelerazione laterale, longitudinale e verticale, nonché la velocità di rollio, beccheggio e imbardata: addio tasti del mistero.

