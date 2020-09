Una Lamborghini Murcielago va in giro coi cerchi di una BMW: come mai?

Lamborghini ha costruito appena 186 esemplari di Murcielago SV, e quello che vedete dall'immagine in fondo alla pagina è stato avvistato in Malesia mentre si presentava in una forma piuttosto peculiare.

Di fabbrica la Murcielago SV monta cerchi leggerissimi con raggi in nero opaco. Si tratta di un modello aggressivo e assolutamente adatto alla natura da supercar a tiratura limitata che l'italiana non manca di sfoggiare tramite ogni sua caratteristica. Il fatto è che l'esemplare malese è stato immortalato mentre poggiava su cerchi targati BMW. Sì, avete letto benissimo: cerchi originali BMW.

Lo scatto è diventato virale a pochissimi giorni dalla sua condivisione su Reddit, e a quanto pare la Murcielago si trovava in sosta presso un gommista per aver forato uno pneumatico. La sicurezza circa il fatto che siamo proprio davanti al rarissimo modello SV è dovuta all'enorme alettone posteriore e ai piccoli sticker SV sulla fiancata e infatti, tralasciando le ruote, tutti gli altri elementi sembrano originali.

Detto questo, la prima ipotesi che ci salta in mente sulla questione è la seguente: con ogni probabilità il gommista avrà smontato i cerchi per sostituire tutti e quattro gli pneumatici in una sola volta, e nel frattempo avrà inserito i cerchi BMW sotto la vettura per evitare di tenere sollevata la Murcielago.

Purtroppo non possiamo averne la certezza, ma al momento non ci viene in mente nient'altro. A ogni modo, per chi non conoscesse la Murcielago SV, stiamo parlando di un bolide mosso da un poderoso V12 aspirato da 6,5 litri, capace di erogare 670 cavalli di potenza a 8.000 giri al minuto e 660 Nm di coppia e oltretutto, rispetto alla variante standard, figura prese d'aria migliorate e una differente fasatura delle valvole, mentre la massa complessiva è inferiore di ben 100 chilogrammi.

In chiusura, per non allontanarci da Sant'Agata Bolognese, abbiamo due interessanti notizie sul brand. La prima concerne la presentazione della Lamborghini Urus Graphite Capsule: un nuovo pacchetto rende il Super SUV ancora più personalizzabile. In ultimo ecco a voi la nuovissima Lamborghini Essenza SCV12: è un bolide estremo dalle caratteristiche mostruose, e purtroppo lo si può guidare soltanto in pista.