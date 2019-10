Ecco una Lamborghini Murcielago in una gara di Formula Drift memorabile

In Giappone il drift è un qualcosa di estremamente apprezzato. Siamo sicuri che per esempio siate in molti, tra voi, ad aver visto The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Beh, se l'avete fatto sapete già cosa aspettarvi dal video in calce alla notizia.

Quella che possiamo ammirare è infatti una gara di Formula Drift Japan, una delle più belle, affascinanti e importanti competizioni di drifting al mondo. La vettura del video del post Instagram è una Lamborghini Murcielago pesantemente modificata poiché gli interni sono stati totalmente rimossi, lasciando le parti essenziali, la carrozzeria è stata verniciata con uno speciale schema nero e arancione e, infine è impossibile non notare il fuoco che esce dagli scarichi modificati ad hoc.

Ma probabilmente non è un bolide utile soltanto al drift, perché per esempio fa uso di un enorme elettone per la deportanza e di una importante presa d'aria anteriore posizionata al posto di un faro.

Comunque non si tratta dell'unica supercar italiana partecipante alla competizione, infatti se buttate un occhio al profilo Instagram formuladjapan potete assistere ad una Ferrari F430 e ad una Ferrari 599 GTB, guidate dalla star del drift Daigo Saito. Inoltre, se volete osservare una delle macchine da drift più estreme, c'è anche una Toyota GT4586, di proprietà di Ryan Tuerck. Siamo davanti di una Toyota GT86 fortemente rivista, al quale è stato montato il motore da 4,5 litri aspirato preso di peso da una Ferrari 458 Italia.

Per molti di voi è uno spreco indirizzare al drifting supercar di tale livello, le quali puntano a mettersi di traverso lungo i circuiti per avere il punteggio migliore, e spesso finiscono per schiantarsi e sprecare cotanta bellezza. Ma molti altri amano alla follia questo stile, e come dargli torto.

A proposito di Lamborghini e auto modificate, a questa Huracan del 2015 è stato sostituito il propulsore con un grosso LS modificato da 1500 cavalli di potenza. Molto più sfortunata questa Urus, distrutta da un ragazzino di 14 anni a bordo della sua Subaru, peraltro rubata.