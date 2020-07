Lamborghini sta per mostrare una vettura futuristica: abbiamo la data

Nel corso delle ultime settimane Lamborghini pare essere frenetica. In pochi giorni abbiamo infatti avuto la presentazione di un nuovo bolide da pista, l'estrema SCV12, e il debutto di uno yacht (sì, avete letto bene) con estetica assolutamente riconoscibile e sviluppato in collaborazione con The Italian Sea Group.

Adesso la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese pare avere tutta l'intenzione di stuzzicare i propri fan tramite l'annuncio di una nuova supercar, il quale avverrà alle ore 18:00 del prossimo 8 luglio, segnate in rosso la data sul calendario.

Al momento non è stata condivisa alcuna informazione al riguardo, fatta eccezione per l'immagine in fondo alla pagina che recita, riferendosi alla nuova creatura del Toro, "Ahead of its time". Insomma, dobbiamo aspettarci quindi una macchina futuristica in anticipo sui tempi, magari un qualcosa sulla falsariga della Lamborghini Sian FKP 37.

Quando la Sian è stata mostrata al mondo il boss del design del Toro, Mitja Borkert, l'ha definita come "icona futuristica", affermando poi che l'ispirazione è in parte venuta dalla storica Countach. A ogni modo, osservando con attenzione lo stile della grafica, le forme e le colorazioni delle linee e dei caratteri, ci viene soltanto da confermare queste ipotesi.

Ad aprire nuovi scenari ci pensa poi un report derivante da The Supercarblog, che tende a concretizzare le possibilità di una Sian decappottabile. Però, nel caso foste interessati alla Roadster, abbiamo già pessime notizie per voi: le unità sarebbero già state prenotate tutte, ad un prezzo di circa 3,2 milioni di euro.

Per concludere restando a Sant'Agata Bolognese, ma riavvolgendo il tempo di 20 anni, ci troviamo davanti ad una fantastica Lamborghini Diablo GT del 2000 appena finita all'asta, e con ogni probabilità il prezzo sarà salatissimo, anche se non quanto l'esemplare di Miura P400 del '68 messo a listino da Bring a Trailer, poiché in questo caso si è arrivati a un milione di dollari.