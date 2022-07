Lamborghini mostra per la prima volta in azione la Huracan Sterrato: ecco il teaser

Nel giugno del 2019 Lamborghini aveva lasciato tutti a bocca aperta mostrando il concept di una Huracan agghindata per correre lontana dalle strade asfaltate, ma nessuno pensava che potesse diventare realtà. Invece negli ultimi mesi è stata avvistata più volte e ora è Lamborghini stessa a mostrarci la Huracan Sterrato in azione.

Di recente i fotografi spia avevano immortalato la Huracan Sterrato completamente camuffata uscire dai cancelli della fabbrica, suggerendo un debutto sempre più vicino, e la conferma arriva dal teaser trailer di oggi, dove Lamborghini mostra la sua supercar da offroad che si dimena e derapa tra le strade sterrate della colline toscane.

Proprio come sulla concept di tre anni fa, la Huracan Sterrato mette in mostra un assetto rialzato di 47 mm, barre sul tetto e fanaleria aggiuntiva a LED sul musetto. Sulle fiancate invece ci sono elementi rivettati in tinta nera opaca che allargano i passaruota donandole un aspetto da vera offroader.

Inoltre si nota come anche le prese d’aria laterali siano state modificate per adattarsi all’eventuale guida tra la polvere, mentre la parte inferiore della scocca è protetta per evitare di danneggiare gli organi meccanici durante la guida sui terreni più sconnessi.

La livrea che cela i dettagli delle linee porta le scritte “Brave, Authentic and Unexpected”, e infatti si tratta di una vettura sicuramente inaspettata e coraggiosa, ma autentica, dato che dovrebbe condividere la meccanica con la Huracan EVO, dotata quindi del motore V10 montato in posizione centrale da 640 CV, scaricati a terra grazie alla trazione integrale con torque vectoring e quattro ruote sterzanti.