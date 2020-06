Questa Lamborghini Miura unica è una delle auto più costose di sempre

Bring a Trailer si occupa di vendere vetture di ogni tipo, da quelle più rare a quelle meno rare passando per Honda Civic Si e Acura Integra Type R, fino ad arrivare alle supercar italiane più esotiche in assoluto, come la Lamborghini Miura P400 del 1968 che potete ammirare dalla galleria di immagini in fondo alla pagina.

Ogni esemplare di Miura vale praticamente una fortuna. La vettura fu disegnata da Marcello Gandini, all'epoca capo del design di Bertone, ed è considerata una delle auto più belle della storia. Il motore, montato in posizione centrale e disposto in modo trasversale, è un poderoso V12 sfamato da quattro carburatori Weber i quali lo aiutano a catapultare la Miura oltre i 270 km/h.

L'esemplare restaurato del quale vi parliamo oggi, a quanto pare fa gola a molti collezionisti. Essendo una P400 si tratta di una delle prime varianti della Miura, e la verniciatura in verde lime, a sostituire quella bianca originale, è accoppiata a interni in blu per abbinamenti e tonalità assolutamente originali. L'auto è stata mostrata all'evento The Quail del 2016, è stata esposta al Pebble Beach Tour d'Elegance del 2016 e ha vinto un premio al Concorso Italiano nel 2016.

Insomma, è una Miura piuttosto apprezzata. La base d'asta al momento è stata superata di gran lunga, e nel momento nel quale scriviamo si è arrivati ad un'offerta di 802.000 dollari. Per risultare essere la vettura più cara mai venduta da Bring a Trailer, si dovrà arrivare agli 1.234.567 dollari di chiusura per la Mercedes-Benz Gullwing del 1956 venduta lo scorso anno.

Non sappiamo se sarà possibile raggiungere tale cifra, ma Hagerty ha assegnato un valore di 1,1 milioni di dollari all'esemplare, mentre una Miura P400 S del 1969 è stata venduta alcuni mesi fa per 1.242.500 dollari a Scottsdale. Insomma, è difficile ma per niente affatto impossibile.

Per restare in tema di auto dal prezzo folle, ecco a voi una rarissima Ferrari Enzo che un collezionista si è aggiudicato per 2,7 milioni di dollari. Infine non possiamo non citare questa Ferrari 288 GTO: anche per lei sono state fatte follie.