Lamborghini Miura SVJ: in vendita uno dei soli tre esemplari mai prodotti

La Lamborghini Miura è già di suo un modello particolarmente raro, poiché nei pochi anni di commercializzazione è stata costruita in meno di 1.000 esemplari. Quella della galleria di immagini in calce però è la variante SVJ, e soltanto tre esemplari sono considerati puramente SVJ senza alcun dubbio di sorta.

Adesso una Lamborghini Miura SVJ è stata messa in vendita da Kidston, che provvederà a piazzare quello che è considerato essere un vero e proprio missile da pista, il quale si concretizzò grazie al collaudatore Lamborghini Bob Wallace: nel 1970 guidò una Miura SV, ma per lui non era abbastanza e la casa di Sant'Agata Bolognese si spinse oltre ogni limite per realizzare la mitica SVJ.

Da quel momento decine di proprietari di Miura SV vollero trasformare la propria macchina in una SVJ, e lo fecero. Resta il fatto che soltanto tre esemplari di SVJ sono usciti dalla fabbrica in tale configurazione, e da qui deriva il valore immenso dell'esemplare tra le mani di Kidston.

La macchina in fondo alla pagina è soprannominata "The Corsican" per via del primo proprietario Paul Ferrandi, esibisce il numero di telaio 5090 e l'identificativo del motore 30751, che ha percorso 19.582 chilometri e provvede tuttora a muovere la supercar italiana.

Kidson SA si è presa cura della Miura SVJ a partire del 2010, quando ha cominciato a supervisionare i lavori di restauro per riportare a splendere il Rosso Granada originario. Il processo è durato tre anni circa, ma il facoltoso acquirente che deciderà di portarsi a casa la vettura metterà in garage il Sacro Graal dei motori.



Venendo al presente del produttore italiano non possiamo lasciarvi prima di avervi mostrato i bolidi portati al Goodwood Festival of Speed 2021: c'erano la Essenza SCV12, la Huracan STO, la nuovissima Aventador Ultimae e tanto altro.