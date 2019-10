Lamborghini Miura del '69 ritrovata dopo anni in un fienile, venduta per 1.4 milioni

Vi avevamo già parlato di questa Lamborghini Miura. Si tratta di un esemplare del '69 e non, come riportato in precedenza, del '71 . La macchina era rimasta abbandonata per anni in un fienile, ed è stata ritrovata solo di recente. Due mesi fa finì all'asta, e oggi ha finalmente trovato un nuovo proprietario.

La casa d'aste che si è occupata di tutto è RM Sotheby's, la quale ha venduto la leggendaria vettura pochi giorni fa in quel di Londra per una cifra astronomica, che ha raggiunto gli 1,6 milioni di dollari.

La macchina è più precisamente l'esemplare di Miura P400S con numero di telaio 4245, ed ha avuto soltanto due proprietari, il secondo dei quali ha purtroppo dovuto rinunciarvi per la sua morte avvenuta ne 2015. E' rimasta per più di 4 anni in un fienile, fino alla sua riscoperta, registrata due mesi fa. Non sappiamo quanti chilometri abbia percorso, ma le sue condizioni sono praticamente ottime, nonostante non sia mai stata restaurata.

Sotto il cofano quindi batte sempre lo stesso motore, rappresentato da un 3,9 litri V12 capace di 370 cavalli di potenza, 20 in più rispetto alla P400 senza la "S". Gli altri miglioramenti portati da questa versione sono da ritrovare nei freni, nei finestrini motorizzati e lievi modifiche agli interni. Per quanto riguarda l'esterno ritroviamo la stessa verniciatura in Giallo Flay originale, quasi del tutto perfetta.

Ne sono stati prodotti 338 esemplari in totale di Miura S, e questo potrebbe essere uno dei meno usurati di sempre. Prima di lasciarvi alla fantastica galleria in calce vi consigliamo di dare un'occhiata a quest'altra macchina finita all'asta: stiamo parlando di una Lamborghini Diablo GT del 2001, anch'essa in ottime condizioni e piazzata per una base d'asta non ancora decisa.