Lamborghini, misterioso teaser: si tratta dell'erede della Huracán?

Cosa bisogna aspettarsi da Lamborghini nei prossimi mesi? L'iconico brand italiano, ora parte del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato di avere in cantiere numerosi progetti per il 2024. Tra questi si contano un nuovo modello e la versione ibrida dell'unico SUV presente nella gamma. Ma allora il teaser pubblicato su Instagram cos'è?

Mancano ancora nove mesi da qui alla fine dell'anno, un periodo piuttosto lungo, meno male che ci pensa il Toro di Sant'Agata Bolognese a renderli interessanti. Già, perché in questi mesi, stando a quanto dichiarato dalla Casa madre, dovremmo assistere all'arrivo della variante hybrid della Urus, la Lambo sportiva a ruote alte, e al successore della supercar Huracán. Progetti ambiziosi e attesissimi. Eppure, in questi giorni sui social del profilo dell'azienda italiana (ma nel suo 'distretto' belga) è apparsa un'immagine piuttosto criptica, ma di cosa si tratta?

Nella foto pubblicata da Lamborghini è visibile un fanale posteriore a LED a forma di 'Y', sembrerebbe essere quella della Revuelto, ma alcuni rumor parlano invece della nuova Huracán (nel frattempo per ingannare l'attesa guardate una Lamborghini Huracán lanciata a 362 km/h in autostrada: il video da brividi). Ancora nessuna ufficialità, del successore di questo modello aveva però già parlato anche l'amministratore delegato dell'azienda italiana Stephan Winkelmann, il quale aveva dichiarato che la campagna pubblicitaria di questa nuova vettura sarebbe partita non appena la produzione del modello sarebbe stato chiusa.

Inoltre, quasi ad avvalorare la possibilità di trovarsi di fronte alla prima traccia del successore della Huracán, i gossip riguardo al lancio del modello parlavano proprio del mese di marzo. Insomma, la domanda adesso è d'obbligo, si tratta davvero della nuova supercar (L'erede della Lamborghini Huracan in stile Lanzador? Ecco come potrebbe essere)?

Su Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti di oggi.