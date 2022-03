La Lamborghini migliore di sempre? Chris Harris non ha dubbi, è la Miura

Nel mondo dell’automobilismo ci sono pochi nomi che hanno lasciato il segno diventando quindi delle pietre miliari del settore. Uno di questi è Miura, il nome della prima vera supercar nata dalla penna di Marcello Gandini e costruita da Lamborghini, che negli anni ’60, senza saperlo, aveva dato vita ad un’icona.

Chris Harris, il famoso giornalista inglese oggi sotto l’ala di Top Gear, ha deciso quindi di realizzare un breve filmato che possa rendere onore a questa incredibile vettura costruita tra il 1963 e il 1966, un modello che in un certo senso possiamo considerare come la genesi della supercar del toro che tanto amiamo al giorno d’oggi.

Dopo averci raccontato come è nata l’azienda (a proposito, leggete l’incredibile storia di una Lamborghini Miura ritrovata dopo 40 anni in un magazzino) si è poi concentrato sulla vettura, evidenziando quanto fosse estrema per quei tempi, grazie anche all’utilizzo di alcune soluzioni impensabili fino a quel momento.

Il suo motore montato in posizione trasversale, ad esempio, era una cosa fuori dal comune, ma ciò le aveva permesso di sfoggiare un equilibrio tra i due assi sopraffino, che si ripercuoteva sul comportamento della vettura, che alla fine risultò molto più veloce di quanto i progettisti avessero pensato.

Il look firmato da Marcello Gandini è poi senza tempo, con linee semplici e morbide, ma immortali, ancora oggi attuali nonostante siano passati quasi 60 anni, e secondo Chris Harris, tutte le sportive di oggi, in un modo o nell’altro sono legate proprio a lei, la prima vera supercar.