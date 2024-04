Lamborghini aveva in mente di realizzare 100 Gallardo di questo tipo, ma ha bloccato tutto

Di progetti mai realizzati il mondo delle quattro ruote ne è letteralmente pieno, ma per fortuna questa volta abbiamo un esempio da cui partire. Non sempre, infatti, una concept car viene prodotta, Lamborghini in ogni caso aveva un progetto serio per il suo modello. Ecco la Gallardo Concept S...

Il prototipo è nato nel 2005 ed è stato presentato per la prima volta in occasione al Motor Show di Ginevra dove ha riscosso un grande successo di pubblico. Da quel momento, dunque, negli uffici del brand italiano, che al momento era stato appena acquistato dal Gruppo Volkswagen, cominciarono a girare le voci di una possibile produzione in serie del modello, realizzando così una edizione speciale in tiratura limitata di appena 100 unità. E da semplici rumor tutto si è velocemente trasformato in un progetto fatto e finito.

Il design della vettura, un vero e proprio gioiello futuristico, è a firma dell'allora capo del reparto Luc Donckerwolke, il quale ha trovato ispirazione nell'intramontabile lavoro di Marcello Gandini, storico designer delle Lamborghini Countach, Miura e Diablo scomparso di recente. Con la produzione in serie, dunque, sarebbe nata una vettura sicuramente unica nell'intero scenario automobilistico.

Alla Gallardo Concept S, così, è stato donato un motore, a Ginevra non presente, ed è stata presentata "su strada" nell'agosto 2006. Stiamo parlando di un propulsore V10 da 5,0 litri montato posteriormente di produzione Lamborghini, questo capace di offrire alla sportiva in questione addirittura 520 CV di pura potenza. Un vero e proprio sogno di qualsiasi appassionato del Toro di Sant'Agata Bolognese e non solo, ma poi...

Dopo la prima unità realizzata l'azienda capisce che i costi sono troppo alti, il progetto viene dunque completamente abbandonato. Quell'unico prototipo, quindi, è passato di mano in mano e di asta in asta, e adesso è stimato sui 1.500.000 euro circa (Lamborghini Veneno troppo cara? Proprietario di una Gallardo se la fa in casa con 68k).

