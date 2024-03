Una Lamborghini LM 002 trasporta una Revuelto: oggi non vedrete altro di più bello

"Un tuffo nel passato intriso di futuro", è quello che vedrete in queste immagini. Una sorta di rituale con cui il proprietario di una bellissima Lamborghini Revuelto ha voluto ritirare il suo bolide dalla concessionaria, ovvero trasportandola con un altro mezzo Lamborghini degli anni '80.

Il tutto è successo presso la sede Lamborghini di Barcellona. Il proprietario ha optato per il traino del veicolo fino al proprio garage anziché guidarlo. Può sembrare una scelta insolita (visto che ognuno di noi vorrebbe ritirare una Lamborghini tornando a casa a bordo di essa), ma dietro, probabilmente, c'è una sorta di omaggio che questo facoltoso acquirente ha voluto restituire alla casa di Sant'Agata Bolognese. Questo fortunato acquirente è uno dei pochi che è riuscito a ordinare questa supercar in tempo, dal momento che Lamborghini Revuelto ha raggiunto il sold out fino al 2026 poco dopo il suo lancio.

Il veicolo utilizzato per il traino della Revuelto è un Lamborghini LM002: una delle creazioni più singolari di Lamborghini, dal momento che si tratta di una sorta di fuoristrada prodotto a cavallo tra le fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. La LM002 è caratterizzata da un design squadrato e imponente, abbinato a un motore V12 da 5,2 litri in grado di erogare 444 CV. Dotato di un sistema di trazione integrale, questo SUV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi.

Ma le parole arrivano fino a un certo punto: per tutti coloro che hanno occhio per i dettagli le immagini parlano chiaro. Lo scenario ricreato da questo proprietario (in collaborazione con la stessa concessionaria) è davvero la cosa più suggestiva e affascinante che vedrete oggi.

Recentemente, Lamborghini ha anche annunciato la vendita di oltre 10.000 auto nel 2023, con la Revuelto che ha giocato un ruolo chiave in questo risultato eccezionale. Questo modello ibrido, che unisce un motore V12 a tre motori elettrici, è stato progettato per sostituire la celebre Aventador.

Bosch H7 Pure Light lampadine Alogena faro, 12 V 55 W PX26d, x2 è uno dei più venduti oggi su