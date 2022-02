Lamborghini LM 002: il mostro che si fece male sfidando le dune

L’Urus non è il primo SUV prodotto da Lamborghini. C’è l’LM 002, frutto di una gestazione travagliata e ricca di colpi di scena. Dalle ceneri del progetto Cheetah, creato per un bando - poi perso - per l’esercito degli Stati Uniti, nacque l'LM 002, uno dei primi super SUV della storia dell'automobilismo.

Tra il 1986 e il 1992 furono costruiti 301 esemplari di Lamborghini LM 002, uno di questi è sceso in campo perfino al Dakar Rally, dimostrando un'attitudine da gara che poco si addice al modello. Questa LM 002 inizialmente fu l'auto personale della moglie di Patrick Mimran, al tempo proprietario di Lamborghini, per poi passare al pilota italiano Andrea Barenghi a metà anni ’90.

Barenghi adattò il SUV al duro rally raid montando un sistema di iniezione progettato appositamente e installando sistemi di raffreddamento e lubrificazione da gara. Al Granada-Dakar del 1996 il SUV si dimostrò tanto veloce quanto fragile: il team distrusse 24 ammortizzatori nel giro di pochi giorni e fu costretto a ritirarsi per mancanza di pezzi di ricambio. Il veicolo recentemente è stato esibito, ancora dotato della livrea storica, al Miami Concours 2022.

Leggendo i dati tecnici si può comprendere il perché di tanti ammortizzatori rotti: la versione di serie pesa ufficialmente 2.700 chilogrammi. Il motore è un V12 da 5,2 litri che eroga ben 450 CV. La potenza giunge a tutte e quattro le ruote tramite un cambio manuale a cinque marce prodotto da ZF.

La LM 002 è conosciuta anche col nome di "Rambo Lambo", affibbiato dalla stampa statunitense al momento della prestazione. Lamborghini ha già omaggiato la Countach con una serie limitata, Stefano Domenicali nel 2019 dichiarò che l'azienda di Sant'Agata Bolognese stesse valutando una nuova LM 002. (immagini: We Are Curated)