Ecco la prima Lamborghini LEGO Technic: è la nuovissima Sian!

Alcuni giorni fa è stata annunciata la collaborazione tra LEGO e Lamborghini per la creazione di un nuovo kit LEGO Technic riguardanti la riproduzione in mattoncini di una vettura della casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese. Finalmente sappiamo di che modello si tratta.

I due brand hanno deciso infatti di togliere ogni dubbio, e di annunciare attraverso un teaser pubblicato su Facebook il nuovo prodotto sinergico: un kit LEGO Technic riguardante la maestosa Lamborghini Sian FKP 37 ibrida. Attraverso il breve video visibile in fondo alla pagina è visibile soltanto una ruota del nuovo prodotto, ma questa è assolutamente identica a quella della nuova supercar italiana.

Riconoscibilissimo infatti il cerchio a blocco centrale in color bronzo, che viene mostrato alternatamente nella versione reale e in quella riprodotta, come al solito alla grande, dalla compagnia danese. La prima ibrida di Lamborghini andrà quindi ad affiancare, nei Lego Technic Ultimate Series, la Bugatti Chiron e la Porsche 911 GTR RS che, rispettivamente, contano un totale di 3.599 e 2.704 parti singole l'una.

Riguardo il prezzo proposto al cliente non possiamo ancora esprimerci, ma ricordiamo che la Porsche costava circa 300 euro, mentre la hypercar francese arriva anche ai 400 euro. Qualunque sia quindi la complessità del modellino, non ci aspettiamo cifre troppo differenti a quelle appena citate.

Passando alla macchina "reale" vi informiamo che a muoverla ci pensa un potentissimo V12 da 785 cavalli, abbinato ad un'unità mild-hybrid che riesce a portare l'output totale a 819 cavalli di potenza. Grazie a questa combinazione e alla pazzesca tecnologia aerodinamica e meccanica che il team è riuscito a mettere sul mercato, la Sian riuscirà a scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, e inoltre a raggiungere i 350 km/h di velocità massimale.

Per concludere restando a parlare di mattoncini vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova Ducati Panigale V4 di LEGO Technic, ecco a voi prezzo e data approdo nei negozi. A proposito, quasi dimenticavamo, un nuovo set LEGO è arrivato direttamente da Fast and Furious: vi presentiamo la riproduzione denominata "Dom's Dodge Charger", controparte in scala di quella guidata nella pellicola cinematografica dal famoso Dominic Toretto.