Lamborghini lavora su carburante sintetico: 'Vogliamo mantenere vivi i motori'

Il dibattito sul possibile salvataggio dei motori termici con i carburanti sintetici, altrimenti detti eFuel, è ancora acceso specie ora che le auto elettriche si stanno diffondendo sempre di più. Nel mentre, anche Lamborghini vuole aiutare lo sviluppo del carburante sintetico.

A parlarne è stato Francesco Scardaoni, manager della regione Asia Pacifico di Lamborghini, il quale ha affermato che la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha avviato il progetto solo di recente e sta lavorando in collaborazione con una compagnia petrolifera: “Stiamo tenendo la porta aperta per i motori a combustione interna con carburante sintetico. Quindi lo scenario ideale sarà avere le auto puramente elettriche – come il quarto modello che introdurremo nel 2028 – e le super sportive, possibilmente con motori a combustione interna alimentati a carburante sintetico”.

In altre parole, lo scenario ideale costituirebbe nel mantenere il puro DNA delle supersportive Lamborghini ancora vivo con l’aiuto dell’eFuel. In maniera analoga, anche Porsche ha investito una cifra monstre sugli eFuel. Si tratta di un percorso parallelo all’elettrico, ovviamente, e che punterà anche all’aumento dell’efficienza dei sistemi ibridi. Altrettanto importante, per il produttore italiano, è l’idea di avere un motore ibrido con una “colonna sonora iconica”: “Il bello di avere un sistema ibrido è anche avere ancora il suono del motore. Questo ovviamente sarà un ponte verso una nuova era che può essere elettrificata o con combustibile sintetico. Quindi, il motivo per cui abbiamo voluto iniziare con il propulsore ibrido è mantenere vivo il suono dei motori”.

In tutto ciò, lo stesso produttore ha registrato un boom di vendite a metà 2022 grazie al SUV Urus.