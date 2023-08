La Lamborghini Lanzador esposta a Pebble Beach: le foto

Il 18 agosto 2023 alla Monterey Car Week 2023 Lamborghini ha presentato ufficialmente la sua nuova Lanzador. Un passo importante per il Toro, la Lanzador è infatti la prima auto 100% elettrica del marchio, andata subito in mostra alla Pebble Beach Concours d’Elegance.

Un’autentica presenza d’eccezione al celebre concorso, un modo per chiudere in grande una Monterey Car Week da manuale. Lanzador infatti inaugura un nuovo segmento di auto, quello delle Ultra GT: all’interno abbiamo una configurazione 2+2 posti e un’altezza maggiorata rispetto alle classiche sportive di Sant’Agata Bolognese. Il DNA supersportivo di Lamborghini è tuttavia presente, il Toro infatti promette prestazioni eccezionali e una personalità fun-to-drive ancora più spiccata, per un modello super versatile che si adatta anche alla guida di tutti i giorni.

"Presentare Lanzador, la nostra concept car 100% elettrica, in occasione della Monterey Car Week rappresenta una tappa importante nella storia di Lamborghini e definisce il nostro percorso in direzione della decarbonizzazione e dell'elettrificazione" ha detto Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. "È stata una grande soddisfazione vedere le reazioni positive dei nostri clienti di fronte a questa prima anticipazione di un futuro quarto modello di serie interamente elettrico".

Per i 60 anni della Casa di Sant’Agata Bolognese il marchio ha portato al Pebble Beach Concours d’Elegance una eccellente selezione di vetture storiche, iscritte in una classe dedicata proprio all’anniversario. In galleria trovate le foto ufficiali dell’evento.