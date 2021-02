Lamborghini lancia il suo primo monopattino: ecco il nuovo AL1

Permettersi una vettura Lamborghini non è certo da tutti, c’è però un nuovo veicolo del Toro alla portata di qualsiasi portafoglio: il monopattino elettrico AL1.

Realizzato da Lamborghini in collaborazione con MT Distribution, questo nuovo monopattino monta un motore da 350 W brushless che promette di essere - secondo i suoi produttori - estremamente silenzioso, a manutenzione ridotta. Le ruote sono da 8 pollici e grazie alla scelta di Lamborghini è impossibile forarli: sono infatti realizzati con tecnologia honeycomb, che in parte assorbe gli urti e le vibrazioni del terreno.

Ad aiutare la naturale struttura degli pneumatici anche un piccolo ammortizzatore anteriore, posto appena sopra la ruota. Non figura purtroppo un freno a disco ma Lamborghini assicura la presenza di un doppio freno, elettrico e meccanico. In totale il nuovo AL1 pesa 13 kg e possiede delle luci LED al di sotto della pedana per aumentare la visibilità del veicolo durante le ore notturne - riprende insomma una delle feature più famose del Ninebot Segway ES2, che sembrava ormai perduta nel mercato attuale.

La velocità massima è di 25 km/h, come legge prevede, inoltre la pendenza massima scalabile è del 12%. Il carico massimo è di 100 kg, mentre il livello di protezione contro polvere e acqua è IPX5. Arriviamo così a parlare della sua autonomia: la batteria da 280 Wh garantisce fra i 25 e i 30 km, a seconda della velocità media e del peso del conducente. Grazie all’app AL Mobility inoltre è possibile monitorare i principali dati del mezzo. Il Lamborghini AL1 sarà disponibile a fine febbraio 2021 nelle colorazioni nero e blu, a inizio marzo 2021 in colorazione bianca; tutte le versioni costeranno 499 euro. Anche Lamborghini entra così nel mondo dei monopattini, raggiungendo Ducati.