Lamborghini integra da oggi Amazon Alexa per il controllo completo dell'auto

La parola Lamborghini è ovviamente sinonimo di altissime prestazioni, ma anche di grande tecnologia. Oggi ad esempio la casa del toro diventa la prima a integrare Amazon Alexa per il controllo completo dell’auto.

Amazon Alexa Integration andrà a completare un’offerta che già contiene Apple CarPlay, Android Auto e Web Radio sui modelli Huracan 2021 equipaggiati con l’opzione “Smartphone Interface e Connected Services”. All’interno della Huracan EVO i conducenti possono regolare il clima, l’ambient light e il riscaldamento dei sedili utilizzando il classico comando “Alexa...”. Questo oltre ovviamente alla navigazione, alle telefonate e all’intrattenimento.

Con un semplice comando inoltre è possibile accedere in tempo reale alle dinamiche di guida della vettura tramite la schermata LIS, pensiamo alla distribuzione della coppia, al controllo della trazione e del Lamborghini Dynamic Steering (LDS). Forse è superfluo aggiungerlo, ma grazie all’integrazione con Alexa è possibile controllare da remoto anche tutti gli oggetti smart che già comandiamo con la voce a casa, pensiamo a termostati, luci e quant’altro.

Anche gli attuali proprietari di Huravan EVO possono usufruire dei nuovi servizi connessi, aggiornando gratuitamente la propria vettura presso i concessionari Lamborghini autorizzati. Se invece non avete una Lamborghini di ultima generazione ma volete comunque sfruttare Alexa in auto, esiste sempre Echo Auto, ora fra l’altro in sconto su Amazon.it.