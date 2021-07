Lamborghini infiamma il Goodwood Festival of Speed: ecco i magnifici bolidi del Toro

Il Goodwood Festival of Speed 2021 si è concluso domenica scorsa, e nel complesso ha rappresentato un'edizione molto interessante, specialmente dopo un anno di stop a causa della pandemia globale di coronavirus.

A tenere alta l'attenzione hanno pensato parecchi produttori di bolidi eccezionali, ma un brand in particolare ha portato tutti i suoi pezzi da 90 per emozionare il pubblico e dare una notevole dimostrazione di forza: stiamo parlando di Lamborghini.

La casa del Toro ha presentato soltanto pochi giorni fa la sua ultima versione dell'Aventador, la notevole Ultimae da costruire in appena 600 esemplari. Questo però non ha impedito al marchio di portare un esemplare della supercar nel West Sussex inglese, e la galleria di immagini in calce ce lo mostra con chiarezza.

A seguire troviamo la stratosferica Lamborghini Essenza SCV12, una delle stelle più brillanti di Goodwood. La vettura è estremamente sportiva, e con le sue doti ha impressionato durante la famosa scalata del circuito locale (eccola in azione). Anche la divisione interna Squadra Corse si è quindi divertita, e lo ha fatto specialmente con la Huracan Super Trofeo EVO2 presentata meno di due mesi fa.

Assolutamente da menzionare è anche la Huracan Super Trofeo Omologata, conosciuta anche con l'acronimo STO, la quale ha senz'altro intrigato gli astanti con la potenza e il sound di un fenomenale V10 aspirato.

Insomma, la casa di Sant'Agata Bolognese non si tira mai indietro in queste occasioni, e lo ha dimostrato ancora una volta.