Ecco la Lamborghini Huracan STO: è la più estrema di sempre

Pochi giorni fa Mercedes-AMG ha ottenuto il record sul giro al Nürburgring per una vettura stradale di serie rubandolo proprio a Lamborghini, ma la casa automobilistica italiana non ci sta, e adesso potrebbe già avere la risposta pronta.

Come potete notare voi stessi dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, il team di Sant'Agata Bolognese ha appena presentato la sua Lamborghini Huracan STO (Super Trofeo Omologata), ed è ancora più estrema della Huracan Performante.

Il brand ha fatto sapere che sono state due le macchine da corsa dalle quali è stata tratta l'spirazione per questa Huracan stradale, e sono la Super Trofeo EVO e la GT3 EVO. Non c'è bisogno comunque che vi confermiamo il fatto che il cuore della vettura è composto dal solito e generoso V10 aspirato da 5,2 litri, ma per l'occasione esso eroga circa 10 cavalli in più: siamo sui 650 cavalli di potenza e 565 Nm di coppia. In realtà quest'ultimo valore è diminuito, ma non si traduce in un'accelerazione inferiore, anzi. Lamborghini afferma che il nuovo bolide può scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e arrivare fino ai 316 km/h.

Numeri eccellenti, ma la STO non punta a questo. Il focus degli ingegneri è stato quello di portarla a tempi sul giro stratosferici, pertanto l'aerodinamica è al centro del progetto, così come lo è il peso complessivo. La STO pesa 45 chilogrammi meno della già leggerissima Performante e, invece di scaricare tutta la sua esuberanza su quattro ruote, gode di una trazione esclusivamente posteriore (come questa Huracan Evo).

Ciò è possibile per l'utilizzo estensivo della fibra di carbonio, soprattutto per i pannelli esterni. Il parabrezza poi ha un peso del 20 percento inferiore se paragonato a quello usato per la Performante. I cerchi sui quali la STO poggia sono in magnesio, mentre nell'abitacolo domina sempre la fibra di carbonio per un look e un equipaggiamento rigorosamente spartano. Il risultato? Una massa a secco di 1.339 chilogrammi.

Infine un insieme di soluzioni differenti le permettono di gestire un carico aerodinamico fuori dal comune, che aumenta del 53 percento rispetto alla Performante e garantisce una "efficienza generale dei flussi aerodinamici" incrementata del 37 percento.

In attesa di vedere questa Huracan STO effettivamente all'opera, vi consigliamo di dare un'occhiata a una drag race fra tre supercar di marchi storici: Ferrari 488 Pista VS Porsche 911 Turbo S vs Lamborghini Huracan Performante.