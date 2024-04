Lamborghini Huracan Sterrato All Terrain: svelata una nuova serie speciale Ad Personam

Durante la Milano Design Week, Lamborghini ha svelato una serie speciale e in edizione limitata della Huracán Sterrato, denominata "All Terrain". Questa serie comprende 12 vetture, ognuna caratterizzata da una livrea unica sviluppata dallo studio Ad Personam di Lamborghini in collaborazione con il Centro Stile.

Ognuna di queste auto è ispirata ai quattro diversi terreni in cui la Huracán Sterrato eccelle: neve, sabbia, terreni off-road e deserti aridi. Il Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha presentato in anteprima mondiale le versioni All-Terrain presso la Segheria di Tanja Solci a Mil: l'ambientazione creata per l'occasione ha enfatizzato le peculiarità di questa serie speciale, ispirata alle forze della natura e ai paesaggi suggestivi (in un precedente articolo vi abbiamo mostrato cosa può fare la Huracan Sterrato).

Ciascuna delle quattro varianti della Sterrato presenta una verniciatura mimetica opaca che riprendono, come già detto, tutti i vari terreni adibiti alla Sterrato. Inoltre, sono presenti dettagli in nero opaco, tra cui tetto, la copertura del cofano, la barre portatutto e le barre trasversali, mentre la parte inferiore della vettura presenta una fascia inferiore colorata in accordo con l'ispirazione ambientale. Ogni vettura monta cerchi forgiati Morus da 19" in nero opaco, pinze dei freni colorate e luci supplementari. Le specifiche interne Ad Personam si distinguono per l'utilizzo di cromie scure, twill di carbonio con Alcantara e grafiche Sterrato laser dedicate.

Le 12 vetture della serie All-Terrain sono state già vendute a clienti selezionati in tre principali aree commerciali: Stati Uniti e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia Pacifico e Australia, con un totale di 1499 unità prodotte, il cui processo di consegna è già iniziato nel 2023.

Equipaggiata con un motore V10 da 5,2 litri che eroga 610 CV e 560 Nm di coppia, la Sterrato è progettata per offrire prestazioni ottimali sia su strada che fuoristrada, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiungendo una velocità massima di 260 km/h.

Volete una Lamborghini usata? Ecco un piccolo approfondimento su cosa potete trovare in giro per il web, si parte da circa 60.000 euro.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge è uno dei più venduti di oggi.