Lamborghini Huracan Sterrato si mostra a sorpresa: le foto spia dell'off-road

Dopo avere visto a sorpresa la nuova Lamborghini Countach nera fuori dalla fabbrica di Sant’Agata Bolognese, grazie ai soliti fotografi-spia appassionati del mondo automotive abbiamo accesso a una serie di fotografie della prossima Lamborghini Huracan Sterrato pensata dal produttore italiani per l’off-road: che spettacolo!

Grazie a Motor1 possiamo ammirare la realizzazione della Huracan Sterrato Concept mostrata nel 2019, dunque ben tre anni dopo. Le ultime fotografie che trovate allegate alla notizia sono meno invernali ma mostrano comunque una supercar rialzata grazie alle ruote da 20 pollici, e manca persino la mimetica! Ciò che risulta evidente, a questo punto, è che la Lamborghini Huracan Sterrato si basa sull’Evo esteticamente eccetto per qualche differenza nella parte posteriore, dove si trova una presa d’aria imponente attaccata alle feritoie.

Non è noto invece il motore che la Huracan Sterrato avrà al lancio, ma già si scommette sul classico V10 aspirato. Per il resto, trattandosi della variante off-road con ogni probabilità vedremo la dotazione di protezioni aggiuntive tra parafanghi, minigonne laterali rinforzate, prese d’aria e altro ancora. Trattandosi ancora di un concept a tutti gli effetti, possiamo aspettarci importanti differenze una volta che assisteremo alla rivelazione della vettura finale. In mancanza di una data effettiva - anche se lo stesso CEO Stephan Winkelmann ha suggerito in precedenza un debutto nel 2022 -, non ci resta che portare pazienza.

