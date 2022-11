Lamborghini Huracan Sterrato debutta all'Art Basel di Miami: l'asfalto non è più un limite

In mattinata abbiamo assistito ad una fenomenale battaglia sul Nurburgring tra Huracan STO e Sterrato, ma adesso Lamborghini ha tolto i veli da quest’ultima, mostrando il look definitivo della Huracan STO in occasione dell’Art Basel di Miami, un palcoscenico perfetto dove presentare una vettura di questo calibro.

Il CEO del marchio, Stephan Winkelmann, ha infatti dichiarato che la Sterrato è un’innovazione assoluta e un’inedita interpretazione del concetto di supersportiva, e infatti la Huracan Sterrato è proprio questo: una sportiva che non ha più il limite di andare forte soltanto sull’asfalto, ma può ampliare i propri confini spingendosi su strade mai battute prima, ma portando con sé la solita efficacia che la contraddistingue.

La Huracan Sterrato infatti si presenta con un assetto rialzato di 44 mm rispetto alla Huracan EVO, oltre ad avere una carreggiata più larga di 30 e 34 mm rispettivamente per l’asse anteriore e posteriore della vettura. I brancardi sono rinforzati, mentre il sottoscocca anteriore è protetto da un pannello in alluminio. I parafanghi più larghi la proteggono dagli abusi della guida in fuoristrada e allo stesso tempo evidenziano i muscoli della vettura. E per adattarsi ancor di più ai percorsi lontani dall’asfalto, la Sterrato monta una presa d’aria sul tetto che rinfresca il motore con aria più pulita e meno polverosa, mentre sull’anteriore l’illuminazione è maggiore grazie ai fari LED aggiuntivi.

A proposito di propulsore, sotto al cofano riposa il V10 da 5.2 litri che in questa configurazione eroga 610 CV e 560 Nm di coppia, che scarica la propria collera su tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione a doppia frizione con 7 rapporti abbinata alla trazione integrale controllata elettronicamente con differenziale meccanico al posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi e la velocità massima è di 260 km/h.

Per andare forte su tutte le superfici poi, Bridgestone ha creato uno pneumatico apposta per lei, ovvero il modello Dueler AT002 con misure 235/40 R19 all’anteriore e 285/40 R19 al posteriore. In questo modo l’auto riesce a dare il meglio sia in strada che in fuoristrada, grazie anche ad una versione aggiornata del sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) che offre modalità di guida specifiche Strada e Sport, oltre ad un’inedita modalità di guida Rally.

All’interno si respira la stessa aria che tira nelle altre Huracan (ci siamo messi alla guida della Lamborghini Huracan STO), ma sulla Sterrato c’è una nuova grafica per la strumentazione, che adotta anche nuovi indicatori adatti alla guida fuoristrada, come l’inclinometro digitale, misuratore degli angoli di inclinazione della vettura, bussola e indicatore delle coordinate geografiche e l’angolo di sterzo applicato.

Infine, la Huracan Sterrato è una vettura speciale, e in quanto tale può usufruire di tutti i servizi offerti dal programma Ad Personam di Lamborghini, dunque il cliente potrà scegliere tra 350 colori carrozzeria e 6 colori per gli interni in pelle e Alcantara. La casa di Sant’Agata Bolognese ha previsto soltanto 1499 esemplari della vettura, e la produzione partirò da febbraio 2023.