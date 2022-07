Lamborghini Huracan Sterrato avvistata fuori dalla fabbrica: il debutto è vicino?

Lamborghini presentò un concept che ritraeva una Huracan rialzata, e oggi sappiamo che quel prototipo diventerà realtà, come declinazione della supercar che strizza l’occhio alle strade polverose. Nel corso dell’anno la Huracan Sterrato è stata avvistata più volte durante i test sulla neve, ma oggi è apparsa fuori dalla fabbrica.

Le immagini arrivano direttamente dall’ormai noto Youtuber Varryx, che dopo averci mostrato le prime immagini dell’ erede dell’Aventador scortata da una Urus, oggi ci porta un primo filmato che ha come protagonista proprio la Huracan Sterrato tutta camuffata e ricoperta da un candido wrap bianco, al di sotto del quale dovrebbe nascondersi il modello nella sua versione di serie.

Quando è stata avvistata sulla neve non aveva particolari coperture volte a celarne le linee, invece in questo caso sembra che Lamborghini volesse nascondere qualcosa: probabilmente la versione finale non sarà soltanto una Huracan dall’assetto rialzato, ma potrebbe avere delle caratteristiche estetiche inedite ispirate appunto all’offroad, come le LED bar aggiuntive, le barre portapacchi sul tetto e le protezioni nella parte inferiore dei paraurti, il tutto però amalgamato in un design specifico, e non come semplici aggiunte viste nei test invernali.

Voci indiscrete dicono invece che la meccanica sia la stessa della Huracan EVO, mentre il suo debutto sembra più vicino che mai: secondo lo youtuber la Huracan Sterrato verrà presentata il prossimo agosto, si dice in una produzione limitata tra i 500 e i 1000 esemplari.