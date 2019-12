Questa Lamborghini Huracan non decolla solo grazie al suo enorme alettone

Per una persona normale la Lamborghini Huracan Performante possiede performance sufficienti per sprigionare una botta di adrenalina inebriante, ma il proprietario dell'esemplare presente nel video in alto ha pensato di renderla ancora più folle.

Lo ha fatto aggiungendo al motore un grosso turbocompressore, e il risultato potete vederlo coi vostri occhi. La ripresa, caricata su YouTube da Johnny Bohmer Proving Grounds, e inerente la supercar italiana, non dichiara la potenza raggiunta tramite la modifica. Dal nostro canto però, tenendo conto che la versione Performante genera di suo 631 cavalli derivati dal V10 da 5,2 litri, ci immaginiamo che i cavalli scaricati sull'asfalto si possano attestare tra i 700 e gli 800.

Il proposito del proprietario di questa bestia era quello di provare a raggiungere la velocità massima della vettura su un rettilineo di 3,7 chilometri di lunghezza, e probabilmente ci è riuscito perché, mentre la velocità massima della Performante stock si attesta sui 320 km/h, lui ha fatto fermare la lancetta sulla straordinaria velocità di 338,3 km/h.

Per il futuro ci aspettiamo che la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese possa riproporre un nuovo modello di Huracan Performante, magari basato sulla recente Huracan Evo che ha deliziato tutti i presenti al Salone di Ginevra. Quest'ultima erediterà lo stesso 5,2 aspirato della supercar dalla quale discende, ma porterà la potenza ad una cifra intorno ai 660 o 670 cavalli, eguagliando quelli della Lamborghini Murcielago.

Ma adesso, restando in tema Lamborghini, ammiriamo insieme la V12 Vision Gran Turismo: una hypercar che ridefinisce il concetto di estremo con look e prestazioni assolutamente spacca-mascella. Per concludere, vi rimandiamo a questo recente teaser, attraverso il quale Lambo annuncia un nuovo bolide da 830 cavalli e pensato esclusivamente per la pista.