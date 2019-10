Questa Lamborghini Huracan modificata raggiunge i 1500 cavalli

Per tutti i puristi di Lamborghini sarà un colpo al cuore vedere quello che è stato fatto a questa Huracan del 2015, ma per tutti gli altri potrebbe trattarsi di un qualcosa di molto interessante.

Il video in alto rappresenta un classico "LS swap", e cioè un sostituire al motore originale di una vettura un motore LS di solito utilizzato da General Motors per le Chevrolet Camaro o le Ford Mustang. I ragazzi del canale YouTube B is for Build hanno preso la Huracan da condizioni disastrose, infatti dopo esser stata colpita da un'incendio era stata abbandonata senza motore e altre parti, e l'hanno dotata di un LS modificato dalla società Texas Speed.

Non si tratta infatti del classico V8 di serie, ma di un 7,0 litri dotato di due enormi turbo, e in grado di sprigionare la mostruosa cifra di 1500 cavalli di potenza. Un qualcosa in grado di porlo al pari di hypercar del calibro delle Bugatti o delle Koenigsegg (tutta la storia della casa svedese in un video). Anche il cambio è stato rimpiazzato, in questo caso da un manuale a sei rapporti preso di peso da una Audi R8.

Ma adesso vi lasciamo alla creazione dei ragazzi di B is for Build, i quali risvegliano il mostro al minuto 10:54. E' il primo tentativo di successo, e peraltro è stato richiesto veramente tantissimo lavoro per ottenerlo.

1500 cavalli è la stessa identica potenza che batte sotto al cofano della Bugatti Vision Gran Turismo, mostrataci da vicino dalla nota Supercar Blondie.