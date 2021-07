Una Lamborghini Huracàn per Lorenzo Insigne: le auto del campione napoletano

Il giovane Lorenzo Insigne è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti dell’Europeo 2020 di calcio, saltato lo scorso anno causa COVID e recuperato poche settimane fa. Sempre nel 2020 il calciatore del Napoli si è visto recapitare un regalo che non passa inosservato: una Lamborghini Huracàn.

Il 4 giugno 2020, per la precisione, il calciatore si è visto recapitare sotto casa una Lamborghini Huracàn Evo completa di fiocco rosso - come testimoniano le foto pubblicate su Instagram. L’idea sarebbe partita dalla moglie dell’attaccante, Jenny, con cui Insigne è sposato da quasi 10 anni e ha due figli. Una meraviglia da ben 640 CV, che va a impreziosire la già ottima “collezione” di vetture di Insigne, proprietario di una Mercedes GT 63S da 639 CV e di una Ferrari 458 Italia da 570 CV.



Volete spere quanto vale il regalo fatto a Insigne? Beh una nuova Huracàn, come vi abbiamo spiegato in questo articolo dedicato Quanto costa una Lamborghini?, parte da 197.000 euro, al netto di ulteriori optional che si possono aggiungere. Pensate che una Ferrari costi di meno? Scopritelo nel nostro articolo Quanto costa una Ferrari?, che andrebbe ora aggiornato con il prezzo della nuova 296 GTB. E voi, quale supercar vorreste ricevere in regalo?