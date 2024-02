Lamborghini Huracán lanciata a 362 km/h in autostrada: il video da brividi

Le auto sportive vanno veloce, alcune addirittura velocissimo, ma altre possono fare ancora di meglio. Sì, può sembrare quasi una banalità, ma in fin dei conti è vero, basta osservare questa Lamborghini Huracán (modificata) sfrecciare su strada per rimanere a bocca aperta. La sua velocità di punta è davvero folle...

La prova è stata ripresa in un video e poi caricata su YouTube dal canale AutoTopNL. Nel filmato la Huracán viene spinta al limite, e cioè a ben 362 km/h toccati in autostrada, le immagini infatti mettono quasi i brividi. Bisogna tenere conto di un fattore fondamentale: la supercar in questione è modificata. Infatti, l'auto presente nel video YouTube ha un motore twin-turbo da 1.250 CV di massima potenza erogabile, a differenza dei 631 CV di una Huracán Performante di serie.

Forse la questione principale di questa storia non sono i km/h, ma il futuro della Casa automobilistica emiliana, ora parte del Gruppo Volkswagen. Infatti, secondo quanto rivelato dalla fonte, nonostante si fosse deciso per uno stop agli ordini del modello (Lamborghini Huracan è sold out, stop agli ordini ma la produzione continua), una nuova versione della Huracán potrebbe presto essere svelata.

Dunque non solo la Sterrato (come salta la Lamborghini Huracan Sterrato? Il video dello show), ma anche una possibile STJ; è questo il nome proposto dal sito AutoEvolution, a quanto pare si tratterebbe della sigla registrata recentemente dalla Lamborghini all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Ah, e potrebbe trattarsi di un modello termico dotato di motore V10, l'ultimo della storia forse...