Lamborghini Huracan EVO2: un missile brutale che dominerà i tracciati

Da qualche anno a questa parte Lamborghini sta approfittando delle profonde conoscenze acquisite con anni di motorsport per convogliare il tutto verso nuovi e agguerritissimi modelli. Non molto tempo fa il brand di Sant'Agata Bolognese ha stupito tutti con l'aggressiva Huracan STO, ma adesso ha intenzione di rilanciare con la Huracan Super Trofeo EVO2.

Il nuovo modello si propone di migliorare sensibilmente le doti aerodinamiche e tecniche della variante EVO, presente sul mercato già da qualche anno. Le modifiche più sostanziali concernono un pacchetto aerodinamico dal look brutale e dalle performance superiori, ma non bisogna affatto sottovalutare il potenziamento del sistema frenante.

Trovandosi ad operare ritocchi di natura tecnica, il team italiano ha deciso di spingersi oltre mettendo mano anche all'estetica. Ciò ha portato a fari dallo stile differente, a un diffusore più estroverso e all'incremento nell'adozione di fibra di carbonio per alcuni elementi. Ecco come Mitja Borkert, leader della divisione design di Lambo, ha commentato in merito all'intrigante evoluzione del design:"Esso unisce gli elementi dallo stile muscolare che caratterizzavano le precedenti varianti da gara della Huracan con parti stilistiche che definiscono il DNA Lamborghini. Inoltre, la Huracan Super Trofeo EVO2 illustra un approccio futuristico al design, che preannuncia in parte elementi che si faranno strada sui modelli stradali del futuro."

Insomma, oltre al miglioramento della Huracan, il lavoro svolto dalla casa del Toro serve anche a suggerire il sentiero stilistico del marchio italiano per il prossimo futuro. Ad oggi sappiamo che l'obiettivo è quello di elettrificare quanto prima l'intera gamma di supercar, puntando prima sulla propulsione ibrida e poi su quella completamente elettrica. Il solito V10 aspirato da 5,2 litri verrà pertanto accompagnato da unità elettriche, ma più avanti sarà accantonato in favore di unità a zero emissioni.



Tornando alla Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2, essa verrà scatenata il prossimo 28 maggio sul tracciato Paul Ricard nel sud della Francia e competerà successivamente all'interno della competizione Super Trofeo nella stagione 2022. Sul mercato europeo la supercar avrà un prezzo di partenza di 250.000 euro, ma chi possiede una Huracan Super Trofeo potrà acquistare un nuovo pacchetto per trasformarla in EVO2. Per questa ultima soluzione non sono stati ancora comunicati prezzi ufficiali.