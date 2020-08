Lamborghini Huracan Evo e Ferrari 812 corrono contro un aereo

Salire a bordo di una supercar e spingere a fondo il pedale dell'acceleratore nel bel mezzo di un deserto, nel mentre si gareggia contro un aereo per molti può rappresentare la realizzazione di un sogno automobilistico, ed è proprio quello che è accaduto non molte ore fa.

L'ultimo video di Vehicle Virgins ha come protagonisti una Lamborghini Huracan Evo Spyder, una Ferrari 812 Superfast e l'equivalente di un'auto sportiva per i cieli. Si tratta di un velivolo il quale può viaggiare fino a 400 km/h e provocare sul pilota una forza di 9G durante una virata veloce, anche se durante la clip non è possibile percepirlo.

L'obiettivo insomma è quello di mettere in scena una gara fra i tre veicoli, i quali prima della partenza devono mettersi alla stessa velocità e aspettare il conto alla rovescia. Infine piede a martello, e si parte a tutta birra. La prima supercar a sfidare l'aereo è stata la Huracan Evo Spyder, la quale monta il solito poderoso V10 aspirato da 5,2 litri erogante 640 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia. L'esemplare del video sprigiona però ben 690 cavalli di potenza, i quali consentono di migliorare sensibilmente lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi dichiarato dalla casa di Sant'Agata Bolognese. Evidentemente però neanche questi ottimi numeri bastano, poiché il velivolo va via con estrema tranquillità nonostante la Lambo inizialmente abbia guadagnato qualche metro.

Successivamente è andata allo scontro la Ferrari 812 Superfast che, grazie al potentissimo V12 da 6,5 litri, eroga di base 800 cavalli di potenza. L'esemplare del video però, anche in questo caso, scarica sull'asfalto più di quanto ci si aspetta, poiché si parla di oltre 900 cavalli. Come avrete notato, con l'aereo non c'è comunque paragone.

A proposito di Ferrari 812, alcune settimane fa ne è stato avvistato un prototipo nei pressi dello stabilimento di Maranello: che la casa automobilistica italiana ne stia preparando la variante GTO? Infine, restando presso il Cavallino Rampante, non possiamo non consigliarvi di dare un'occhiata a una gara d'accelerazione quasi leggendaria, poiché ai nastri di partenza si sono presentate una Ferrari F40 e una Ferrari 488 Pista Spider.