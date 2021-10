Lamborghini Huracan EVO battuta dalla Tesla Model S con un gap clamoroso: il futuro è EV?

Oramai sarete stanchi di osservare gare di accelerazione in cui la Tesla Model S Plaid disintegra ogni opponente, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi l'esito è ampiamente prevedibile ben prima di schiacciare su play.

Il video appena caricato su YouTube da DratTimes però ci porta a riflettere sull'accelerazione delle autovetture moderne in rapporto al sistema propulsivo. Oramai è assodato che le auto elettriche surclassano quelle tradizionali, soprattutto con partenze da fermo, ma in alcuni casi siamo arrivati a vedere berline a emissioni zero da 500 cavalli mentre sopravanzano supercar fatte e finite.

Ovviamente non è il caso della Lamborghini Huracan EVO mostrata nella clip, che si difende in modo rispettabile anche con un mostro del calibro della Model S Plaid, però ci teniamo a sottolineare che quest'ultima non incarna neanche il veicolo stradale più veloce in assoluto, poiché la nuova Rimac Nevera supera anche lei.



Insomma, se da una parte le supercar tradizionali possono ancora spuntarla nel tempo sul giro per via della loro leggerezza, dall'altra le EV posseggono ampi margini di miglioramento pure da questo punto di vista.



Ecco che un bolide con V10 aspirato da 5,2 litri e 630 CV di potenza appare impotente di fianco a una berlina elettrica con stato di carica al 62 percento. La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese ha già ribadito il fatto che non se ne starà a guardare, e da parte nostra non vediamo l'ora di scoprire cosa Lamborghini abbia in serbo per i suoi facoltosi clienti.



Attualmente l'obbiettivo del Toro è quello di elettrificare l'intera gamma entro il 2024, ma c'è grande attesa per il suo primo modello sprovvisto di motore termico. Qualcuno dice che la prima EV Lamborgini sarà una GT 2+2 per via dello spazio richiesto dal pacco batterie, ma per il momento non possiamo far altro che attendere aggiornamenti ufficiali sulla questione.



In chiusura vogliamo mostrarvi un misterioso prototipo di Aventador avvistato alcuni giorni fa sulle strade pubbliche italiane. Cosa bolle in pentola?