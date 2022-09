Lamborghini Huracan distrutta in un inseguimento con la polizia: arrestato il fuggitivo

In Australia vogliono adottare una patente speciale per coloro che vogliono guidare auto potenti, e forse non è una scelta sbagliata a giudicare da quanto successo lo scorso weekend. Tra le strade di Sidney è andato in scena un inseguimento hollywoodiano dopo che una Lamborghini Huracan è stata avvistata sfrecciare oltre i limiti consentiti.

Secondo il Traffic and Highway Patrol Command di New South Wales, il proprietario di una Huracan bianca stava viaggiando oltre i 150 km/h in un tratto di strada dove il limite consentito era di soli 70 km/h, ma non si è fermato di fronte alle forze dell’ordine, anzi, ha premuto sull’acceleratore per cercare di seminare la polizia, superando i 200 km/h. E la fuga dalle Chrysler 300 della polizia sarebbe andata anche a buon fine se le abilità di guida del conducente fossero state all’altezza della situazione, ma così non è stato, e la situazione è precipitata.

Il fuggitivo ha perso il controllo della vettura poco dopo e ha travolto altri due veicoli presenti sulla strada, distruggendo la sportiva italiana. Una volta fermatosi ha tentato la fuga a piedi assieme al passeggero, ma dopo pochi istanti è stato braccato dalle forze dell’ordine ed arrestato, sebbene abbiano dovuto fare prima una tappa in ospedale per accertarsi che non avesse subito ferite gravi a seguito dell’incidente.

La Huracan invece è rimasta seriamente danneggiata, con evidenti segni di collisione su entrambe le fiancate, con il danno più evidente riportato sulla parte frontale sinistra, mentre all’interno dell’abitacolo sono esplosi tutti gli airbag in dotazione. Il conducente è stato quindi arrestato e dovrà rispondere di numerosi reati: guida con patente ritirata, superamento dei limiti di velocità, mancata sosta di fronte alla polizia, guida pericolosa, aggressione a pubblico ufficiale e resistenza all’arresto.

E a proposito di infrazioni in territorio australiano, il conducente di una Subaru BRZ ha infranto i limiti di velocità per 11 minuti consecutivi e la multa è stata da record.