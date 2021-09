Questa Lamborghini Huracan STO costa più di una casa, ma è spettacolare

La Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata è una delle vetture più assurde che siano mai uscite dagli stabilimenti della casa automobilistica italiana. Si tratta della variante da pista del modello standard, e in effetti i suoi tempi sul giro sono spettacolari (eccola mentre si esibisce ad Hockenheim).

La Huracan STO è arrivata sul mercato da pochissimo, ma adesso possiamo già parlare di un esemplare messo sul mercato dell'usato. A venderlo infatti è la concessionaria di Los Angeles Wires Only che, come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alla galleria in fondo alla pagina, ne ha condiviso una serie di scatti.

La vettura è rivestita di una verniciatura opaca in Grigio Titans, che da alcuni punti di vista ricorda quella applicata parecchi anni fa sulla Reventon Roadster. Senza alcun dubbio la tonalità esalta il look guerrigliero del bolide, che ci tiene a rendere meno docili possibile le sue linee. Il muso in effetti si presenta con un ampio splitter inferiore e due grosse prese d'aria sul cofano. Sui passaruota poi gli sbocchi per il passaggio dell'aria non mancano e, proseguendo sulla fiancata, ci imbattiamo in un'altra apertura utile al raffreddamento della meccanica posteriore.

Al retrotreno salta chiaramente all'occhio il torreggiante alettone montato subito dopo il vano motore, ma anche l'ampio diffusore ruba di sicuro la scena. Il tutto non poteva non essere esaltato dall'utilizzo estensivo della fibra di carbonio. Dentro l'abitacolo invece si fanno spazio i sedili sportivi con ricami "STO" e accenti gialli che di tanto in tanto interrompono il nero e vanno a personalizzare anche la console centrale e il tunnel.



Infine, nel vano motore batte il solito e aggressivissimo V10 aspirato da 5,2 litri, capace di mandare sull'asfalto 640 cavalli di potenza e 565 Nm di coppia. Nello specifico, l'esemplare messo in vendita ha percorso meno di 1.000 chilometri, e non è un caso se richiede 565.000 dollari (482.000 euro) per essere acquistato.



Avviandoci a chiudere vogliamo mostrarvi il recente avvistamento di una Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologata con delle strane appendici montate sui mozzi dei cerchi. Molti credono incarnino elementi utili a raccogliere e trasmettere dati telemetrici in tempo reale, e in effetti sembrano delle antenne.