Queste Lamborghini Huracan hanno una carrozzeria a tema Super Mario

La Lamborghini Huracan è una delle più belle supercar presenti sul mercato, ma gli esemplari visibili nel video in alto, caricato su YouTube da Vinyl Bros, ci lasciano un po' indecisi su come valutarli.

Il post Reddit in calce ci permette di osservare da vicino una Huracan con wrap a tema Principessa Peach, personaggio quasi sempre presente nei videogiochi del franchise di Super Mario. In questo carrozzeria riesce sicuramente a risaltare, ma non sappiamo se lo faccia nel modo giusto.

Lo splitter anteriore della macchina, i cerchi, le minigonne e il diffusore sono stati rivestiti di wrap in giallo, mentre buona parte del cofano, del tettuccio e della fiancata espongono principalmente il rosa, così come lo fanno le pinze freno. Ovviamente non poteva mancare la corona di Princess Peach, applicata sul cofano e sulle fiancate.



Le personalizzazioni a tema Super Mario delle Lamborghini Huracan sono state realizzate nel 2019, quando lo YouTuber conosciuto come SuperMarioLogan optò per questo tipo di intervento estetico. La Huracan Performante (è stata eletta auto dell'anno da Jeremy Clarkson) in edizione Principessa Peach appartiene adesso alla sua fidanzata, la quale gestisce il canale YouTube Chilly.



Probabilmente agli appassionati dell'idraulico italiano di Nintendo l'operazione potrebbe non dispiacere troppo, ma non mancate di farci sapere la vostra tramite la sezione commenti in fondo alla pagina. Da parte nostra però vogliamo chiudere rimandandovi ad un'altra supercar italiana esteticamente modificata: ecco una Lamborghini Avendator dipinta interamente a mano.