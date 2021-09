La Lamborghini Huracan STO è appena arrivata, ma qualcuno l'ha già distrutta

Alla fine dello scorso anno Lamborghini presentato al mondo una stratosferica variante di Huracan, la quale risponde al nome di Super Trofeo Omologata (STO). Si tratta di una vettura che bada al sodo e incrementa in modo significativo le prestazioni in pista della "versione standard" grazie ad accorgimenti al motore e al comparto aerodinamico.

In effetti al Nürburgring Nordschleife la nuova Huracan STO ha seriamente spaccato il tracciato, e finalmente i primi esemplari hanno raggiunto le concessionarie e i clienti sia un Europa che negli Stati Uniti. Purtroppo però sono bastati pochi giorni ad un automobilista che aveva preso un esemplare a noleggio per danneggiarlo nei pressi di Las Vegas. La vettura di proprietà di Royalty Exotic Cars è stata letteralmente distrutta dopo che il conducente ha perso il controllo ad alta velocità ed è finito prima contro il marciapiede e poi irrimediabilmente fuori strada.



La STO in questione, verniciata in grigio opaco, è stata acquistata dal brand di autonoleggio esattamente 30 giorni fa, e in quel momento rappresentava l'offerta più costosa che potesse fare ai propri clienti. Domenica scorsa un facoltoso individuo in cerca di divertimento ha deciso di fiondarsi proprio sulla supercar italiana, ma non si è rivelato capace di gestire la folle accelerazione del mostro a trazione posteriore finendo per entrare a tutta birra all'interno di un cantiere. Per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito nell'incidente, ma la Lambo ha passato un brutto quarto d'ora.



Il video in alto evidenzia con precisione i danni esterni sostenuti. La sospensione posteriore destra della STO è stata disintegrata, mentre entrambe le ruote al retrotreno sono state incassate all'interno dei passaruota andando persino a deformarli. Non se l'è passata bene neanche l'avantreno, con lo splitter in fibra di carbonio spaccato in più punti e il paraurti danneggiato. Da parte nostra siamo preoccupati anche per il fondo della vettura, che per forza di cose ha subito tutto il peso dell'impatto sulla sabbia e sulle pietre.



Il manager dell'autonoleggio di lusso ha affermato che per la compagnia sarà impossibile sostituire la supercar a causa della disponibilità limitatissima. Il valore dell'esemplare pare si aggiri intorno ai 620.000 dollari per via delle personalizzazioni (senza optional la STO costa 327.000 dollari tasse escluse), e non possiamo far altro che sperare nella possibilità di riparazione.