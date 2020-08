A una Lamborghini Huracan sono stati aggiunti due turbo: ecco il risultato

La Lamborghini Huracan Evo è già una bestia bella veloce la quale, grazie alla sua trazione integrale, riesce ad essere una delle supercar più veloci in assoluto sulle gare d'accelerazione. A Hennessey però questo non bastava, e infatti ha appena inserito due enormi compressori nella vettura.

La casa di tuning statunitense ha ribadito che la modifica può essere applicata praticamente a qualunque versione della supercar di Sant'Agata Bolognese e, denominata HPE900, consiste in una serie di componenti aftermarket i quali hanno l'obiettivo di incrementare notevolmente la potenza senza sacrificare per nulla l'affidabilità generale.

Ovviamente, vista la presenza dei due compressori, non poteva mancare l'aggiunta dei badge "Twin Turbo" in ogni posizione possibile, ma questa rappresenta soltanto la modifica più significativa. Le altre difatti consistono in un nuovo intecooler, nella sostituzione della pompa dell'olio con tanto di manicotti adatti, poi troviamo una differente calibrazione del motore, un rivestimento termico per i turbo e tanto altro. Secondo Hennessey la Huracan "si comporta come appena uscita dalla fabbrica, fin quando i turbo non cominciano a spingere."

Venendo ai numeri, adesso il V10 bi-turbo da 5,2 litri della Huracan garantisce almeno 912 cavalli di potenza a 7.400 giri al minuto con carburante a 93 ottani, i quali si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2,6 secondi e nella percorrenza di un quarto di miglio in 9,8 secondi con una velocità in uscita di 233 km/h. Originariamente i cavalli dell'esemplare erano 640 a 8.000 giri, e spedivano la macchina a 325 km/h, ma adesso non sappiamo il tetto che può toccare il bolide custom.

In chiusura, per non allontanarci da Sant'Agata Bologense, vi consigliamo di dare un'occhiata a quella che è una delle Lamborghini Aventador SV più chiassose di sempre, salite a bordo. In ultimo ecco a voi una Lamborghini Zyrus che, partendo da una Huracan stock, supera tranquillamente i 1.200 cavalli di potenza chiudendo giri record al Nürburgring.