Lamborghini Huracan per 35€? Sì, ma è solo un puzzle 3D

Lamborghini ha appena mostrato il frutto della sua collaborazione con Ravensburger, una compagnia che si occupa di giochi e ricreazione: si tratta di un puzzle tridimensionale il quale riproduce in scala la fantastica Lamborghini Huracan Evo.

Lo sfizioso e accessibile oggetto arriverà nei negozi a un prezzo consigliato di 34,99 euro, e permetterà agli appassionati di replicare le forme della rapidissima supercar italiana in una scala 1:18. A comporla ci saranno 108 pezzettini di plastica numerati, i quali andranno attaccati a un telaio replica, mentre nello scatolo troveremo anche 32 accessori come le quattro ruote funzionanti che emulano gli Aesir montati sulla macchina vera e propria, gli assi, lo splitter anteriore e il diffusore posteriore.

Una volta completato il puzzle 3D, il quale mira a conquistare sia gli adulti che ovviamente i più giovani, andrà a misurare 26 centimetri di lunghezza eseguendo correttamente le proporzioni della vettura col V10 da paraurti a paraurti, ed esibirà una carrozzeria in tonalità Arancio Xanto.

Proprio come la vera supercar, il puzzle porta in dote le modifiche che caratterizzano la Evo sia in termini aerodinamici, sia per quanto riguarda le ruote posteriori sterzanti, il controllo dinamico della trazione e l'LDVI (Lamborghini Dynamic Vehicle Integration), e cioè un sistema il quale si assicura che ogni cosa funzioni alla perfezione per garantire la curva perfetta e la partenza migliore possibile.

Per chi non lo sapesse, la Lamborghini Huracan Evo "in vetro e metallo" è mossa da un poderoso V10 aspirato da 5,2 litri, che eroga la stessa potenza messa in campo dalla Performante. Questo si traduce in un output di 640 cavalli a 8.000 giri al minuto e 600 Nm a 6.500 giri, scaricati verso tutte e quattro le ruote tramite un cambio a doppia frizione e sette rapporti e un differenziale meccanico posteriore autobloccante. Secondo il brand la supercar scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e supera i 325 km/h di velocità massimale.

Avviandoci alla conclusione restando nei pressi di Sant'Agata Bolognese vogliamo mostrarvi la gara d'accelerazione tra la Lamborghini Huracan Evo e la nuova Porsche 911 Turbo S: entrambe sono straordinariamente rapide, ma una delle due è mostruosa. In ultimo non possiamo non menzionare l'ultimo esponente della qualità ingegneristica della casa italiana: stiamo parlando della Lamborghini Essenza SCV12, un mostro da pista con performance e look estremi.