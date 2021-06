Questa Lamborghini Huracan da 2.000 CV scioglie l'asfalto per un record pazzesco

Il tempo passa, e la Lamborghini Huracan non è più una vettura nel fiore degli anni, anche se in realtà continua ad essere al centro dell'interesse di tantissimi appassionati, i quali le apportano numerose modifiche per renderla straordinariamente veloce e contemporaneamente omologata.

Oggi uno specifico esemplare ha attirato la nostra attenzione per il livello estremo col quale è stato ritoccato, nonché per il risultato finale in termini di rapidità in accelerazione: il video in alto, caricato su YouTube dal canale 1320video, evidenzia quella che è la Lambo Huracan più veloce al mondo.

Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, la macchina è passata sotto la precisa cura di AMS Performance, che ha accantonato l'aspirazione naturale per installare due enormi turbocompressori al già ottimo V10 da 5,2 litri. Ovviamente il propulsore non poteva essere lasciato così com'è, per cui vanta adesso di un collettore di aspirazione personalizzato. Insomma, come avrete già letto dal titolo, la Huracan così conciata riesce a incanalare ben 2.000 cavalli di potenza e 1.734 Nm di coppia attraverso un cambio rinforzato a doppia frizione e sette rapporti.

La clip si concentra su una serie di test svolti all'Hail Mary Derby del Maryland, dove è più volte stato provato il record sul quarto di miglio. Con cerchi da drag race e tutti gli accorgimenti del caso, la macchina ha portato a casa un tempo di 7,33 secondi con velocità in uscita di 313 km/h: è un record pazzesco.

Restando nei pressi di Sant'Agata Bolognese vogliamo chiudere prima menzionando gli ottimi risultati in termini di vendite che il marchio ha registrato negli ultimi mesi, e poi mostrandovi le immagini esclusive dell'estroversa Lamborghini Huracan EVO2 brandizzata OPPO.