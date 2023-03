Lamborghini da Guinness World Record con una parata di 251 supercar a Suzuka

Nel corso dell’intero 2023 Lamborghini festeggerà il suo 60° anniversario con diversi eventi dedicati in giro per il mondo, e dopo l’apertura del museo della casa si è tenuto il Lamborghini Day Japan lo scorso 23 febbraio, dove la casa di Sant’Agata Bolognese è entrata nel libro dei Guinness World Record con una parata memorabile.

Sul circuito di Suzuka hanno sfilato un totale di 251 supercar del toro, dalle più recenti supercar alle indimenticabili icone del passato, come la 350 GT, la Islero, la Countach e ovviamente la leggendaria Miura. E dopo aver siglato la “più grande parata di automobili Lamborghini del mondo”, la casa di Sant’Agata Bolognese ha colto l’occasione per presentare e far debuttare la nuova Huracan Sterrato nel mercato giapponese, la supercar da offroad Lamborghini che verrà prodotta soltanto in 1.499 esemplari per tutto il mondo.

I partecipanti all’evento hanno potuto posare gli occhi anche sulla Lamborghini Huracan STO Time Chaser_111100 creata in collaborazione con l’artista giapponese Ikeuchi che ha creato una speciale Huracan dai toni cyberpunk e caratterizzata dal numero 111100 che in codice binario identifica il numero 60, come le candeline spente dal brand.

Infine, accanto all’art car c’era anche la scultura Time Gazer, che utilizza componenti derivati da diversi modelli Lamborghini, come la Countach 25° Anniversario, la Diablo SE30, la Murcielago 40° Anniversario e l’Aventador LP-720-4 50° Anniversario.