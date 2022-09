Questa Lamborghini Gallardo ha il motore di una Toyota 2JZ: follia o genialata?

Su queste pagine vediamo spesso degli strambi mix, modelli custom che fondono pezzi e motori di vetture diverse. Ebbene l'auto che vi presentiamo oggi potrebbe mettere a rischio le vostre coronarie: si tratta di una Lamborghini Gallardo con il motore di una Toyota 2JZ. Blasfemia o genialità?

È probabilmente la prima volta che vediamo il motore di una Toyota finire a bordo di una Lamborghini e la cosa ci disturba alquanto. Abbiamo dunque metà del corpo della Gallardo e un motore inline-six adagiato appena dietro l'abitacolo. La genesi di questo veicolo viene spiegata in maniera dettagliata dal canale YouTube Supercar Suspects, che ci porta all'interno del Tuning Shop Street Aero.

Il progetto fa a dir poco paura, come giustamente hanno sottolineato i nostri colleghi americani di Motor1.com sembra una di quelle auto alla Mad Max, create per spaventare chiunque vi sia nei paraggi. Ma perché mai imbarcarsi in un'avventura simile? A che pro? Beh ovviamente il peso: il tuner non ha rivelato il peso esatto della vettura fatta e finita, possiamo però immaginare un prodotto estremamente più leggero della Gallardo originale.

La dieta dimagrante ha previsto anche un bumper frontale e altri elementi in fibra di carbonio. Secondo il preparatore, ora la vettura sembra un go-kart. Certo non è stata un'impresa semplice, il tuner ha speso 8 volte più del budget che aveva in mente all'inizio, inoltre il progetto ha richiesto due anni di lavoro. Il risultato? Una vettura che sul dyno restituisce più di 1.000 CV. Vi piace?



