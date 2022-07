Questa Lamborghini Gallardo da fuoristrada non è ciò che sembra: nasconde diversi segreti

Entro la fine dell’anno Lamborghini presenterà la Huracan Sterrato, la supercar V10 del brand con velleità da offroader, ma il mondo dell’automobilismo è variegato, e prima della casa madre ci sono stati altri in grado di trasformare una scattante Lambo in un mezzo da offroad. QuellO che vedete però non è un vero toro bolognese.

Se ricordate, anche la Jumpacan costruita da B is for Build aveva poco da spartire con la Huracan di serie, ma il progetto era comunque nato da un modello originale. In questo caso invece, il mini-monster truck ha il look di una Lamborghini Gallardo, ma sotto alla carrozzeria nasconde la sua natura ben diversa.

Si tratta infatti di un mezzo costruito da un negozio tailandese specializzato nello sviluppo di replica di supercar, e con un occhio di riguardo per Gallardo e Aventador. Sotto alla carrozzeria chiaramente ispirata al toro bolognese c’è in realtà il telaio di un Toyota Hilux, che sull’asse anteriore ospita un motore di derivazione Lexus.

Non c’è alcun elemento che proviene dunque da Sant’Agata Bolognese, ma la replica è comunque di livello. All’anteriore è stato riprodotto il paraurti introdotto nel 2012 col restyling del modello LP560-4, mentre la parte superiore del cofano sfoggia degli sfoghi d’aria che ricordano quelli presenti sulla Sesto Elemento.

il video pubblicato da CB Media però mostra anche altre sorprese, sparse per l’officina: ci sono riproduzioni di Lamborghini Urus, Aventador SVJ e anche Ferrari 488 GTB. Solitamente questi veicoli vengono poi venduti per 60.000 dollari, ma la Gallardo può essere vostra per soli 45.000 dollari.