Questa Lamborghini Gallardo costa 32.000$ e... non è una vera Lamborghini

Sempre sognato una Lamborghini? Lasciate perdere i biglietti della lotteria o la vostra idea di aprire una startup in Brianza: qualcuno sta vendendo una Lamborghini Gallardo del 2011 a 32.000$. Ha solo il piccolo difetto... di non essere realmente una Lamborghini Gallardo.

Non fate quella faccia, non ve l'hanno insegnato i vostri genitori che quando qualcosa è troppo bello per essere vero significa che non lo è?

In realtà l'auto in questione è una Saturn Sky su cui è stato installato un body kit piuttosto impressionante. Ok, i vostri amici più navigati probabilmente non cadranno nell'inganno ma qualsiasi altra persona? Probabilmente sì.

Negli anni si è un po' persa la mania di modificare le roadster di brand più economici per camuffarle in supercar fintissime, eppure un tempo c'era una discreta community di entusiasti. Lo scorso ottobre vi avevamo già raccontato, ad esempio, di questo body kit per trasformare le auto della Pontiac in cloni della Ferrari F40. Il kit era stato venduto in grandissime quantità, e in giro ne sarebbero circolate ancora di più, non fosse che Ferrari aveva ovviamente schierato i suoi avvocati da guerra imponendo che venisse ritirato dal mercato.

Il bodykit montato su questa Saturn Sky non fa eccezione: la berlina monta il logo ufficiale di Lamborghini un po' ovunque,

Il lavoro realizzato sull'auto è certosino, a partire dalla fedeltà del colore della verniciatura ripreso addirittura sulle pinze dei freni. Quanto al motore, è un DOHC da 300CV.

La domanda è, questo falso d'autore vale veramente 32.000$? A voi la parola.

La buona notizia è che vi evitate gli enormi costi di manutenzione associati all'acquisto di un'auto di lusso usata.