Lamborghini Gallardo da 3000 CV disintegra i record: accelerazione supersonica

La Lamborghini Gallardo in condizioni di fabbrica è certamente una supercar veloce. Alcune varianti del bolide di Sant'Agata Bolognese potevano scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e superare abbondantemente i 320 km/h (un esempio è la Gallardo Squadra Corse), ma a quanto pare un esemplare modificato fa sembrare ridicoli questi numeri.

Il post Facebook visibile in fondo alla pgina infatti ha come protagonista la Gallardo che ha appena infranto il record sul mezzo miglio (804 metri) grazie a ritocchi estensivi e ad un pilota particolarmente coraggioso. La macchina appartiene a Gigi Chamdi, una persona molto famoso nell'ambiente delle drag race statunitensi, e nel 2016 è stata portata a circa 3.000 cavalli di potenza dal tuner Underground Racing. In quel frangente la supercar ottenne un record sul mezzo miglio con una velocità in uscita di 392 km/h, ma di recente ha fatto persino di meglio.



In seguito ad ulteriori potenziamenti e un'altra iniezione di coraggio Chamdi ha preso personalmente le redini del mostriciattolo in occasione dell'evento Shift Sector in Texas con l'obbiettivo di superare i precedenti limiti. La prima prova lo ha visto chiudere il mezzo miglio ad una velocità d'uscita pari a 388 km/h, cosa che non l'ha assolutamente soddisfatto, tuttavia già nella seconda gara ha infranto il record con 401 km/h in uscita.



Questo però no ha placato la voglia di Chamdi si superarsi ancora e in effetti, durante la quarta e quinta prova ha ottenuto risultati da spavento per via di, rispettivamente, 405 e 407 km/h in uscita sul mezzo miglio. A rendere incredibili le performance c'è anche l'impiego di pneumatici Toyo R888R i quali, seppur eccezionali, incarnano un set normalissimo e omologato per la strada.



Nel prossimo futuro i veicoli mossi da motori elettrici potrebbero strappare lo scettro a quelli dotati da motore a combustione intera grazie alle loro qualità intrinseche nell'erogazione della coppia. Ora come ora sul mezzo miglio non avrebbero speranze a causa di una velocità massima limitata, ma è già arrivato un modello a dir poco incredibile: la Rimac Nevera impressiona sul quarto di miglio, e ne detiene il record per una macchina di fabbrica.