Lamborghini festeggia le 20.000 unità della Urus in soli quattro anni

Sul finire di luglio dell’anno scorso, Lamborghini contava 15.000 esemplari di Urus vendute, e dopo meno di un anno la casa di Sant’Agata Bolognese si ritrova a festeggiare la vettura numero 20.000, che è pronta per essere spedita in oriente.

La ventimillesima Urus infatti verrà consegnata al suo legittimo proprietario in Azerbaijan, colorata in tinta Viola Mithras, con tettuccio panoramico e pinze dei freni nere. Un risultato clamoroso che però non è inaspettato dal momento che Urus è diventato il modello best seller di Lamborghini, e da solo è riuscito ad incrementare gli introiti della casa per più del doppio di quanto avveniva prima del suo arrivo.

E non bisogna dimenticare che spesso le Urus vengono poi personalizzate col programma Ad Personam della casa, che permette ai clienti di cucirsi addosso la vettura, e proprio per questo Lamborghini ha svelato quelle che sono state le scelte più accreditate tra i proprietari del SUV bolognese in termini cromatici. Quindi i colori più votati sono stati il Grigio Telesto, il Blu Cepheus, il Viola Pasifae, il Nero Noctis Matt opaco e l’Arancio Borealis perlato.

Urus fa dunque segnare numeri incredibili che però sono destinati a crescere ancora, con l’atteso restyling del SUV sportivo che anticiperà poi una Urus in versione full electric che però arriverà molto più avanti. E ricordiamo inoltre che il SUV Lamborghini viene utilizzato anche come “bodyguard” per nascondere l’erede dell’Aventador per strada.