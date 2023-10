Lamborghini ferma in autostrada: SUV non la vede e la travolge. Il devastante impatto

Un automobilista in Cina è rimasto coinvolto in un incidente mentre era fermo in mezzo all'autostrada per un guasto alla sua Lamborghini. L'auto si era fermata su un'autostrada a più corsie, con poche o nessuna possibilità di sosta e senza prendere provvedimenti per la propria sicurezza e quella degli altri guidatori.

Lo scontro è stato molto violento, con un SUV che si è schiantato contro la Lamborghini ferma. Il SUV sembra non aver fatto alcuno sforzo per rallentare prima dell'impatto, il che ha causato una collisione estremamente violenta. La forza dell'incidente ha fatto ruotare il SUV di oltre 360 gradi su tre corsie e ha provocato una fuoriuscita di liquidi sulla strada. Nel frattempo, la Lamborghini è stata catapultata in avanti e ha colpito lo spartitraffico dell'autostrada prima di finire nella corsia di destra.

Fortunatamente, il guardrail ha impedito alla Lamborghini vuota di entrare nel traffico in arrivo, evitando così ulteriori danni. Le auto che seguivano sono riuscite a rallentare senza rimanere coinvolta nell'incidente. Purtroppo una triste dimostrazione che l'autostrada può trasformarsi in una tragedia se non si seguono le norme di sicurezza ce la fornisce la tragica vicenda in Luisiana che ha visto coinvolti ben 158 veicoli.

Non conosciamo lo stato del conducente del SUV dopo l'incidente, ma è chiaro che è stata una situazione molto pericolosa. Anche se è naturale porre domande sulle decisioni che hanno portato all'incidente, come il motivo per cui il conducente della Lamborghini non è riuscito a spostarsi ulteriormente o attraversare la strada, e perché il conducente del SUV non ha visto il veicolo fermo in tempo, l'importante è sperare che tutte le persone coinvolte siano rimaste illese. L'ultima supercar di cui vi abbiamo parlato che è stata coinvolta in un incidente è la famosa Pagani Zonda LP viola che apparteneva a Luis Hamilton.